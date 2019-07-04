«Кровавый салют» в Минске: Следственный комитет подтвердил гибель женщины 15 4.07.2019, 8:15

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Ранены еще несколько человек.

На салюте в Минске 3 июля погибла женщина 64 лет. Это официально подтвердил Следственный комитет.

Ранее опубликованная предварительная информация официально подтвердилась: для одной из зрительниц «кровавого салюта» на шоу 3 июля это мероприятие стало последним в ее жизни - она скончалась во время оказания медицинской помощи. Предварительный диагноз – «оскольчатое ранение шеи, разрыв сонной артерии, острая кровопотеря». Женщине было 64 года, сообщил блогер NEXTA.

На место ЧП прибыл также министр внутренних дел.

Жертв 3 июля могло быть гораздо больше, отмечает блогер. В военном городке Уручье также запускали фейерверки, один из которых взорвался, не отрываясь от земли, примерно на 3-й или 4-й минуте.

Зрителей там было много, и стояли они близко. Но от разлетевшихся осколков их спасли боксы, находившиеся на территории воинской части между ними и салютной установкой.

Гибель женщины на салюте и ранения несколькиx человек подтвердили Министерство обороны Беларуси и Следственный комитет.

Министерство обороны Беларуси опубликовало официальное сообщение по поводу ЧП во время «праздничного» салюта.

«Комиссией Министерства обороны совместно со Следственным комитетом устанавливаются причины получения травм гражданами в период проведения салюта в Минске.

В результате пострадали четыре человека, в том числе женщина, получившая травмы несовместимые с жизнью.

Военное ведомство выражает соболезнование родным и близким погибшей и окажет им необходимую помощь.

Установлено, что заряды, применяемые в ходе салюта, применялись и ранее».

«Комиссия Министерства обороны совместно со Следственным комитетом устанавливает причины получения травм гражданами во время салюта в Минске.

Пострадали 4 человека. Из них одна женщина 1955 г.р. получила травму, не совместимую с жизнью. Остальным госпитализация не понадобилась», - сообщила пресс-секретарь Минобороны Наталья Гаврусик.

Следственный комитет опубликовал следующую информацию:

«Несмотря на своевременно оказанную помощь, не удалось спасти женщину, 1955 года рождения, которая наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь и была ранена.

В настоящее время следователями проводится проверка по факту ее смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, по предварительным данным, еще нескольким пострадавшим оказывалась медицинская помощь, в связи с полученными повреждениями. Однако им госпитализация не потребовалась. Точное количество людей, обратившихся в медицинские учреждения, устанавливается».