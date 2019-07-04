Конгресс США: Россия была справедливо изгнана из ПАСЕ 2 4.07.2019, 8:11

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Американские законодатели призвали не поощрять «диктатора Путина».

В Конгрессе США группа поддержки Украины призвала поддержать внесенный Палатой представителей проект двухпартийной резолюции, которая осуждает возвращение России в ПАСЕ.

«Сопредседатели Конгрессового украинского кокуса представили двухпартийную резолюцию, в которой осудили решение ПАСЕ о восстановлении права голоса делегации РФ», — сообщает пресс-служба посольства Украины в США на странице в Facebook.

Как отмечается, в тексте резолюции США выражают обеспокоенность решением ПАСЕ, которое не предусматривает наказание за преступления России и поощряет «российского диктатора» Владимира Путина к новым.

В заявлении, обнародованном конгрессменами во время официального представления резолюции отмечается, что «Россия была справедливо изгнана из СЕ за атаку против суверенитета Украины в Крыму. Российские силы не только остались в Крыму, РФ начала смертоносную войну на украинском Донбассе и продолжила осуществлять по всему миру дестабилизирующие дезинформационные кампании, направленные на подрыв международных демократических институтов. Россия осуществила опасное нападение на корабли украинских ВМС, незаконно захватила в Керченском проливе 24 украинских моряков и три судна, которые продолжает удерживать».

«Россия не должна быть вознаграждена за ее антидемократическое поведение, которое снова и снова повторяется. Призываем всех своих коллег в Палате представителей поддержать эту двухпартийную резолюцию», — отметили конгрессмены.

26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушение Москвой принципов Совета Европы.

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

25 июня РФ официально подала заявку на участие в ПАСЕ.

Делегация Украины уже приостановила свою работу в летней сессии ПАСЕ.

Также Украина отозвала своего постпреда при Совете Европы.

1 июля комитет по иностранным делам рекомендовал Верховной Раде приостановить участие постоянной делегации в работе ПАСЕ до получения выводов Венецианской комиссии.