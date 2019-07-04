Кровавый салют 3 июля в Минске: хроника событий 4.07.2019, 9:08

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Фото: Дмитрий Молокович

Восстановлена картина трагедии.

Во время салюта на официальный «день независимости» 3 июля в Минске состоялось чрезвычайное происшествие. По словам очевидцев, несколько снарядов разорвались слишком низко. От ранения осколками погибла пожилая женщина. Еще как минимум три человека пострадали. Свобода проследила, как развивались события.

Салют после парада начался после 22 часов. Запуск фейерверка происходил из 6 площадок: парк Победы (за стелой «Минск - город-герой»), вблизи деревни Зацень, вблизи деревни Новинки, на территории старого аэропорта Минск-1, у Чижовского кладбища, в военном городке Уручье.

В 22:27 в соцсетях появилось первое сообщение, что запуски салюта произошли подозрительно низко, что спровоцировало очень сильный шум. Но якобы «ничего не случилось».

Позже фотограф Дмитрий Малакович опубликовал фото запуска салюта на площадке в Чижовке (в 22:24), где «что-то пошло немножко не так».

Когда что-то пошло чуть-чуть не так pic.twitter.com/1YzD4661bW — Dmitry Molokovich (@dima_molokovich) 3 июля 2019 г.

В 22:48 телеграмм-канал блогера Nexta сообщил, что одна из салютных ракет полетела «не туда, куда надо» и осколок от нее попал в женщину.

Раненая наблюдала за салютом на набережной реки Свислочь рядом со спорткомплексом «Динамо» на улице Даумана.

Прыблізнае месца сьмяротнага раненьня жанчыны падчас салюту 3 ліпеня ў Менску на мапе Google

В здании спорткомплекса, как и в жилых домах на прилегающей улице Червякова, после запуска салюта выбило стекла. Набережная Свислочи была усеяна пластиковыми и картонными осколками.

23:53 На место происшествия прибыл корреспондент Свободы. Там уже работали следователи. Но праздничный концерт у стелы «Минск - город герой» все еще продолжался.

Парк Победы, где располагалась одна из площадок запуска салюта, оцепил ОМОН, там работают следователи.

12:54 Первое официальное подтверждение происшествия - Следственный комитет сообщил о смерти женщины. Через 2 минуты уже о 4 пострадавших сообщает Минобороны.

Только после официального подтверждения об инциденте очень сухо сообщают государственные СМИ.