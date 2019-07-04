США ввели новые санкции против «друзей Мадуро» 4.07.2019, 9:16

Санкции касаются нефтяной отрасли.

Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении кубинской нефтяной компании Cubametales из-за «продолжающейся поддержки» венесуэльского режима Николаса Мадуро. Об этом говорится в пресс-релизе, который был опубликован в среду Управлением по контролю за иностранными активами, сообщает «Голос Америки».

Санкции в отношении Cubametales «помешают попыткам Мадуро использовать венесуэльскую нефть в качестве инструмента торга в переговорах и помочь его сторонникам обрести защиту на Кубе», говорится в заявлении министра финансов Стивена Мнучина.

В Министерстве финансов заявили, что государственная компания Cubametales контролирует весь импорт и экспорт топлива на Кубе, поддерживая при этом тесные бизнес-отношения с Мадуро. По словам Мнучина, «Мадуро цепляется за Кубу, чтобы остаться у власти, покупая военную и разведывательную (помощь) в обмен на нефть».

В прошлом месяце Вашингтон ужесточил правила туристических поездок на Кубу в ответ на «дестабилизирующую роль», которую, по мнению Минфина США, Гавана играет в регионе. Мадуро оказался под американскими санкциями еще в 2017 году. После его переизбрания в прошлом году страна еще больше погрузилась в политический, гуманитарный и экономический кризис. Жители Венесуэлы зачастую лишены доступа к еде и медицинским препаратам.

По данным ООН, с 2015 года Венесуэлу из-за кризиса были вынуждены покинуть около 4 млн человек.

Минфин также объявил в среду о снятии санкций с итальянской судоходной компании PB Tankers. Санкции были введены в апреле из-за отгрузки венесуэльской нефти на Кубу.

«Решение Министерства об отмене ограничений в отношении PB Tankers... – это напоминание о том, что положительные перемены в поведении могут привести к снятию санкций», - заявил Стивен Мнучин.