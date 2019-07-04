Шойгу назвал «главную причину» ЧП на секретной российской подлодке
- 4.07.2019, 9:50
Затронул ли пожар ядерную энергетическую установку?
«Основная причина» происшествия с глубоководным аппаратом ВМФ РФ - пожар в аккумуляторном отсеке, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Также Шойгу доложил Путину о том, что поврежденный пожаром глубоководный аппарат ВМФ подлежит восстановлению.
По словам министра, ядерная энергетическая установка на пострадавшем от пожара подводном аппарате полностью изолирована и в рабочем состоянии.