Шойгу назвал «главную причину» ЧП на секретной российской подлодке 4.07.2019, 9:50

Затронул ли пожар ядерную энергетическую установку?

«Основная причина» происшествия с глубоководным аппаратом ВМФ РФ - пожар в аккумуляторном отсеке, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Также Шойгу доложил Путину о том, что поврежденный пожаром глубоководный аппарат ВМФ подлежит восстановлению.

По словам министра, ядерная энергетическая установка на пострадавшем от пожара подводном аппарате полностью изолирована и в рабочем состоянии.