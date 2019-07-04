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СК: От взрывов на салюте в Минске пострадали не менее 10 человек

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  • 4.07.2019, 10:11
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Возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По данным следствия, 3 июля в ходе проведения праздничного салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. В результате разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам. Одна женщина, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, скончалась на месте происшествия. Кроме того, повреждены здания и сооружения, находящиеся поблизости», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) Уголовного кодекса Беларуси.

По делу выдвинуты и отрабатываются версии о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Продолжается работа на местах происшествий, изымается техническая документация, связанная с эксплуатацией салютных установок и фейерверочных изделий. Допрашиваются свидетели, в том числе военнослужащие, осуществлявшие заряжание, и сотрудники предприятия-поставщика фейерверков. Назначены экспертные исследования. Расследование продолжается.

Напомним, 3 июля во время праздничного салюта на берегу реки Свислочь неподалеку от стелы «Минск — город-герой» произошло ЧП. Очевидцы сообщали о двух хлопках, которые произошли недалеко от земли и необычно ярком взрыве. Взрывной волной были выбиты окна в некоторых домах на улице Даумана и Червякова. Позже стало известно, что в результате чрезвычайного происшествия, причины которого устанавливаются, погибла 64-летняя женщина — по неподтвержденным данным, металлический осколок попал ей в шею. Еще несколько человек пострадали, пишет tut.by.

Как ранее сообщало издание «Минск-Новости», фейерверки в Минске планировали запускать с восьми комбинированных салютных установок на базе машины МАЗ. В кузове оборудованы сотни стволов, из которых дается снаряд разного калибра: от 105 до 310.


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