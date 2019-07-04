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Очевидцы ЧП во время салюта в Минске: Тряхануло сильно, была взрывная волна, люди стали разбегаться

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  • 4.07.2019, 10:26
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Многие пришли на салют с детьми.

Салют в Минске на «день независимости» закончился трагедией. 64-летняя женщина погибла, еще одного парня доставили в больницу с открытым переломом и травмой живота. Что случилось во время салюта, onliner.by рассказали очевидцы произошедшего, которые смотрели салют со стороны проспекта Машерова, недалеко от спорткомплекса «Динамо».

Александр: «Мы с женой переглянулись и поняли: так не должно быть»

Минчанин Александр пришел смотреть салют с женой и детьми. Он стоял не у самой воды, а на лестнице, которая идет вниз к набережной.

— Первый взрыв был мощный и сильный, даже взрывная волна пошла, — говорит он. — Естественно, всех тряхануло. Раньше стреляли из пушек Д-30, это не сравнить, в раз 5–7 мощнее. Уже после первого взрыва, как все бахнуло, стало видно, что пошло облако с парка Победы. Мы с женой переглянулись и поняли: так не должно быть. Было видно, что и салют начал ниже бить. Потом был второй мощный взрыв. После чего салют прекратили. Он продолжился только возле офиса «Беларуськалия».

Уже когда Александр с женой и детьми уходили к трамвайным путям, видели, что из-за спорткомплекса бегут люди с криками: «Пробита артерия, срочно!» Оказалось, что пострадала женщина.

— Они стояли прямо возле набережной со стороны спорткомплекса. Получается, что этот снаряд прилетел к ней через всю речку и пробил сонную артерию на шее, — объясняет Александр. — Приехала первая скорая, начали оказывать помощь. Потом приехали еще четыре машины. Они все вокруг той машины стали и все пытались оказать помощь той женщине. Ей массаж сердца вручную делали минут 30 минимум, не останавливаясь.

— Возле женщины стояла девушка и кричала: «Мамочка, не уходи». Там же был и мужчина, видимо зять, — продолжает Александр. — Он как все это увидел, ему стало плохо, он потерял сознание, его на носилках отнесли в скорую. Дали отдышаться, и он потом вышел. Там уже прибежали какие-то люди в пиджаках, возможно из КГБ, затем из Следственного комитета уже люди и так далее.

Александр говорит, что видел еще одного пострадавшего парня, которому перебинтовывали руку от плеча до предплечья, а также еще двух мужчин с бинтами на руках.

— Там на спорткомплексе окна посыпались. А там же еще сотрудник ГАИ, который стоял с парнями из спецназа со срочниками, сказал, что и в домах там хорошо сыпались стекла от взрывов, — вспоминает он. Паники, по словам Александра, не было. Он говорит, что люди не поняли, что произошло.

— Те, кто ближе к спорткомплексу «Динамо» стояли, они по выбитым стеклам, наверное, сообразили, что так быть не должно. А те, кто был ближе к дороге, наверное, ничего не поняли. Большинство развернулось и пошло в сторону улиц Червякова и Веры Хоружей, они подумали, видимо, что салют закончился, — отметил собеседник.

Инесса: «Увидела женщину на земле, люди кричали, что ей плохо»

Инесса пошла на салют вместе с ребенком. Буквально с первых минут, по ее словам, стало понятно: что-то пошло не по плану.

— Сперва прогремел один взрыв, после другой. А спустя пару секунд люди метрах в 10 начали кричать и разбегаться в разные стороны, — отметила она. — Я увидела женщину на земле, люди кричали, что ей плохо. Я врач, сперва подумала, что приступ эпилепсии у нее случился, подошла ближе, смотрю, что ситуация критическая. Все вокруг в крови, дочь в истерике зажимает ей шею. Сразу подплыл катер со спасателем, он большой молодец — не растерялся, стал вместо дочери рану зажимать.

Я в скорую сразу звонить начала, объясняла, что произошло и где находимся. Сильное кровотечение было, пытались кофтой зажать рану, но ничего не помогало. Потом я уже увидела осколок, которым ее ранило. Очень большой, размером с ладонь без пальцев. Скорая достаточно быстро приехала, стали первую помощь оказывать. Я с ребенком маленьким была, поэтому ушла, не стала им мешать. Тем более понимала, что помочь женщине уже вряд ли можно. Очень хотелось верить, что я ошибаюсь.

Инесса говорит, что больше пострадавших вокруг себя не видела:

— Конечно, сперва, как и любой нормальный человек, напряглась — визги, люди врассыпную бросились. Потом когда увидела, что массовой опасности нет, заметила женщину, отдала сына другу и побежала помогать. Тут уже эмоции отключаются, только один вопрос в голове: «Как можно максимально помочь?» И алгоритм действий. Потому ситуация была критическая. Наверно, в силу своей профессии, когда периодически сталкиваешься со смертью, умеешь абстрагироваться. Безмерно жаль, такая трагедия в такой день. Дочь погибшей очень жаль, как же она рыдала. Дай Бог ей сил это все пережить.

Николай: «Я почувствовал удар в плечо, будто бы камнем малыш со всей дури кинул»

Николай с женой был на мосту. Говорит, что сначала салют шел как обычно. Но потом прогремели взрывы.

— Раньше на салютах я замечал, что заряды иногда взлетают очень низко и бывают взрывы у самой земли, но в этот раз все было за пределами того, что я видел раньше, — уверяет он. — Еще до первого взрыва на дорогу начали лететь ошметки, было видно, как мелкий мусор падает. Летело в глаза. В глаза прилетали просто как пыль или песок. Потом я почувствовал удар в плечо, будто бы камнем малыш со всей дури кинул. Смотрю на землю и понимаю, что лежит белый предмет, размером со спичечный коробок. Я подумал, что это бумага, картон от снаряда. Этот ошметок был из пластика. Я оглянулся и понял, что рядом валяются куски побольше. Потом прогремел взрыв.

После второго взрыва Николай и жена решили уходить. Он говорит, что перед ними шли мальчишки и показывали на земле еще красные угольки от салюта, которые долетели.

— Я слышал, что в кого-то тоже попали ошметки, но я так понял, что история примерно как у меня. Такого, чтоб глаз выбило, не слышал, — рассказывает собеседник.

— Испугались?.. Да. Насколько? Средне. Паники не было точно, но народ после первого взрыва начал потихоньку сваливать. Просто началось движение, но не такое, чтоб сильно привлекало внимание и заставляло пойти тоже. Но вообще было понятно, что взрыв заставил оставить салют и свалить. Людей было недостаточно для давки. Никто не кричал во время взрывов, слышал только охи и ничего более, — добавил Николай.


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