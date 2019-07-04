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Кандидат в президенты Еврокомиссии заручилась поддержкой крупнейшей партии Европарламента

  • 4.07.2019, 10:21
Урсула фон дер Ляйен

Теперь ее кандидатуру должно одобрить большинство.

Кандидат в президенты Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заручилась поддержкой членов Европарламента от Европейской народной партии, встретившись с фракцией на закрытом заседании в Страсбурге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Как известно, лидеры ЕС после длительных и напряженных переговоров наконец предложили министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен возглавить новую Еврокомиссию. Теперь ее кандидатуру должно одобрить большинство в Европарламенте.

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В своем выступлении перед Европейской народной партией, крупнейшей в новом созыве парламента, фон дер Ляйен говорила по-английски и по-французски и рассказала членам парламента свою жизненную историю – от воспитания в пригороде Брюсселя до стажировки в США и министерских должностей в правительстве Ангелы Меркель.

Что касается Brexit, то все указывает на то, что комиссия фон дер Ляйен не будет отклоняться от переговорной линии, которую проводила комиссия под руководством Жана-Клода Юнкера.

Встреча завершилась аплодисментами в зале, однако для утверждения в должности фон дер Ляйен должна обеспечить себе поддержку других групп парламента. Социалисты и зеленые уже выступили против назначения немки.

В среду фон дер Ляйен также встретилась с лидером либералов Дачианом Чолошем, но не с социалистами. Бельгийская депутат-социалист Кэтлин ван Бремпт отметила изданию, что ее блок выслушает фон дер Ляйен, когда определит свою собственную позицию.

В понедельник фон дер Ляйен встретится с делегацией зеленых в Брюсселе, чтобы попытаться добиться поддержки фракции, депутаты которой составляют 10% от общего состава парламента.


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