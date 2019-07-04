У Дмитрия Полиенко в СИЗО вновь обострились старые болезни 4.07.2019, 10:46

Дело политзаключенного передано в прокуратуру для направления в суд.

Политзаключенный Дмитрий Полиенко, который сейчас находится в СИЗО-1, сообщил, что у него вновь обострились экзема и дерматит.

Об этом Дмитрий написал в письме соратнику Николаю Дедку, сообщает сайт palitviazni.info.

Напомним, что политзаключенному Дмитрию Полиенко, который был задержан 20 марта, предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса: «особо злостное хулиганство» (ч. 3 ст. 339), «разжигание социальной розни» (ст. 130), а также «осквернение сооружений и порча имущества» (ст. 341).

Стало известно, что расследование уголовного дела Полиенко завершилась, дело передано в прокуратуру для направления в суд. Сейчас он находится в СИЗО-1.

- Дмитрий пишет, что у него снова началась экзема и дерматит, - рассказал Николай Дедок. - Добавляет, что не хватает информации из внешнего мира, и, когда была жара, в камере не было чем дышать.

Сообщил также, что настроение у него плохое, однако в целом по письму кажется что «боевое». Готовится к тому, что могут осудить на 6 лет.

«Здесь трудно с новостями, - написал Дмитрий Полиенко. - Телевизора нет, а из газет только провластная «7 дней». Гадаю, в какой лагерь поеду. По делу, к сожалению, все плохо. ГУБОПиК хорошо работает».

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Написать Дмитрию Полиенко можно по адресу:

Полиенко Дмитрий Александрович

ул. Володарского 2, СИЗО-1

220030

Минск, Беларусь