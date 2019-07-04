Следственный комитет назвал четыре версии того, что произошло во время салюта 3 июля 6 4.07.2019, 10:57

3,148

Фото: Дмитрий Молокович

Имели место четыре взрыва.

Как сообщает СК, во время праздничного салюта в Минске произошло четыре взрыва фейерверков, передает nn.by.

Были разрушены салютные установки, а осколками нанесены телесные повреждения не менее 10 гражданам. Одна женщина скончалась на месте происшествия. Кроме того, повреждены близлежащие здания.

Главным следственным управлением Следственного комитета по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) Уголовного кодекса. Ответственность предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Создана следственная группа из сотрудников центрального аппарата Следственного комитета, УСК по Минску и УСК по Минской области.

По делу отрабатываются версии о:

— неисправности салютных установок,

— неисправности фейерверка,

— неправильное заряжание салютных установок,

— неправильная эксплуатация салютных установок.

Проводятся следственные действия. Продолжается работа на местах происшествий, изымается техническая документация, связанная с эксплуатацией салютных установок и фейерверков.

Допрашиваются свидетели, в том числе военные, заряжавшие салюты, а также сотрудники предприятия-поставщика фейерверков.