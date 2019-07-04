Доллар продолжает свой рост 4.07.2019, 11:05

Российская валюта дешевеет.

Первые торги после 3 июля. Главная валюта США, как и до выходного, продолжает расти. По части российского рубля и евро также сохранились вторничные тенденции. Основная валюта ЕС, стоит отметить, пока поменялась в цене меньше остальных, пишет onliner.by.

Доллар прибавил 0,22 копейки. Стоит 2,0493 белорусского рубля.

Евро подешевел на 0,06 копейки. Промежуточная цена — 2,3111 белорусского рубля.

Российский рубль скинул 0,43 копейки. Его сотня обходится в 3,2328 белорусского.

Во вторник американская валюта выросла на 0,29 копейки. Стоила 2,0471. Евро просел на 0,32 копейки. Его цена до выходных — 2,3117. Российский рубль подешевел на 0,16 копейки и стоил 3,2371 за сотню.