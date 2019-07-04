закрыть
4 июля 2019, четверг, 11:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Доллар продолжает свой рост

  • 4.07.2019, 11:05

Российская валюта дешевеет.

Первые торги после 3 июля. Главная валюта США, как и до выходного, продолжает расти. По части российского рубля и евро также сохранились вторничные тенденции. Основная валюта ЕС, стоит отметить, пока поменялась в цене меньше остальных, пишет onliner.by.

Доллар прибавил 0,22 копейки. Стоит 2,0493 белорусского рубля.

Евро подешевел на 0,06 копейки. Промежуточная цена — 2,3111 белорусского рубля.

Российский рубль скинул 0,43 копейки. Его сотня обходится в 3,2328 белорусского.

Во вторник американская валюта выросла на 0,29 копейки. Стоила 2,0471. Евро просел на 0,32 копейки. Его цена до выходных — 2,3117. Российский рубль подешевел на 0,16 копейки и стоил 3,2371 за сотню.


популярное за неделю

Мнение

Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели»
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели» Дмитрий Растаев