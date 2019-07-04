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«Зажимайте сонную артерию! Скорую!»

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  • 4.07.2019, 11:24
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Видео от очевидца взрыва во время салюта в Минске.

«Женщину зацепило осколком на набережной Свислочи в 10 метрах от меня, где я с ребенком стоял. Детей вокруг было много. Началась паника. Дочь женщины держала мать на руках и пережимала сонную артерию. Что дальше было, не знаю. Увел ребенка от места боевых действий», — сообщил читатель «Нашей Нивы» Владимир.

Напомним, 3 июля во время праздничного салюта на берегу реки Свислочь неподалеку от стелы «Минск — город-герой» произошло ЧП. Очевидцы сообщали о двух хлопках, которые произошли недалеко от земли и необычно ярком взрыве. Взрывной волной были выбиты окна в некоторых домах на улице Даумана и Червякова. Позже стало известно, что в результате чрезвычайного происшествия, причины которого устанавливаются, погибла 64-летняя женщина — по неподтвержденным данным, металлический осколок попал ей в шею. Еще несколько человек пострадали.

Как ранее сообщало издание «Минск-Новости», фейерверки в Минске планировали запускать с восьми комбинированных салютных установок на базе машины МАЗ. В кузове оборудованы сотни стволов, из которых дается снаряд разного калибра: от 105 до 310.

ВНИМАНИЕ! НЕЦЕНЗУРНАЯ ЛЕКСИКА!


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