Три американских фондовых индекса выросли до исторического максимума 1 4.07.2019, 11:28

Эксперты объяснили, что происходит на мировых рынках.

Главные биржевые индексы США завершили торговую сессию среды, 3 июля, с новыми рекордами закрытия. Dow Jones Industrial Average к концу дня поднялся до уровня 29966 пунктов, S&P 500 вырос до 2995 пунктов, Nasdaq Composite — до 8170 пунктов. Это исторические максимумы для американских торговых площадок, сообщает РБК.

Одним из главных факторов роста индекса Nasdaq Composite стали акции автопроизводителя Tesla. Котировки компании взлетели на 4,6% после сообщений о рекордных поставках автомобилей во втором квартале 2019 года.

В плюсе день провели и акции технологических гигантов США: Facebook, Amazon, Netflix и Alphabet.

Среди инвесторов высоки ожидания по снижению ставки Федеральной резервной системой США на ближайшем совещании в июле. С призывом к ФРС понизить ставку выступил в твиттере и президент США Дональд Трамп. Рост индексов связан с этими ожиданиями, пишет CNBC.

В четверг, 4 июля, американские биржи будут закрыты на выходной в честь Дня независимости США.

Перегретый российский рынок

К завершению среды на новый исторический максимум вышел индекс МосБиржи, выросший до 2827,76 пункта. Этому способствовало удорожание нефти, рост котировок российских нефтяных и золотодобывающих компаний.

«Российский рынок акций не желает останавливаться и идет все выше и выше, — констатировал начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокера» Василий Карпунин. — Ближайший целевой ориентир по индексу МосБиржи сместился в район 2850 пунктов.

Уровень перекупленности на недельном графике максимален с 2011 года и в последние сессии он только лишь усиливается. Присоединяться к росту на такой перегретости уже неудобно, так как подобная тактика несет в себе риск нарваться на локальную техническую коррекцию , которая может сформироваться даже без появления каких-либо негативных факторов».

Смешанная динамика в Азии

Азиатские торговые площадки в четверг, 4 июля, показывают смешанную динамику. На 0,2% вырос японский Nikkei, 0,1% прибавил южнокорейский Kospi.

При этом китайские индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite снижаются в пределах 0,5%.