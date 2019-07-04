Жители Фаниполя требуют убрать вышку МТС 4 4.07.2019, 11:58

1,703

Фото: onliner.by

Активисты борются за здоровье людей.

Недавно СМИ писали, как деревня Чики Дзержинского района «борется» с вышкой МТС. На очереди еще одна история, на этот раз из Фаниполя, где жители дома на улице Брестской, 13 были неприятно удивлены, когда оказалось, что под окнами у них вскоре появится 40-метровая вышка связи, пишет onliner.by.

Когда мы заехали во двор, произошла обычная, но показательная сцена. Ребята, которые играли в футбол на стадионе гимназии, видимо, слегка не рассчитали силу удара, и мяч попал на территорию стройплощадки, где благополучно закатился в яму под фундамент. Забор гимназии вплотную граничит со стройкой. И судя по явному недовольству одного из строителей, такое происходит уже не в первый раз. Возникает резонный вопрос: почему вышку решили построить именно тут?

Жильцы дома №13, во дворе которого и началось строительство, тоже озадачены таким выбором места. По словам одного из членов инициативной группы горожан, альтернатива у оператора сотовой связи была:

— 4 июня у нас было собрание, на котором представители власти прямо сказали: МТС было предоставлено несколько площадок для строительства. Но компания выбрала именно этот, который находится в жилой застройке, почти в центре Фаниполя. В том районе, где строятся дома для многодетных семей. Где рядом гимназия, в которой учатся 940 человек. Где один из азимутов будущей антенны направлен прямо в торец нашего жилого дома.

На наш вопрос, почему они выбрали именно эту площадку, они ответили просто: «В другом месте бизнес-проект будет менее эффективен». Сказали, что рядом стоит трансформаторная подстанция. Мы предложили строить на другом участке, через дорогу, но туда же еще кабель протянуть надо и разрешение получать. Проще всего, конечно, поставить тут.

Василий, у которого уже есть опыт «борьбы» со строительством базовых станций, в данной ситуации полностью поддерживает жителей Фаниполя:

— Вышка такого типа — это сооружение второго класса сложности, и она имеет опасную зону. Она не должна строиться в жилых районах. Для такого есть промышленные зоны, и в Фаниполе их более чем достаточно.

Если вдруг в подобных жилых районах строятся новые объекты, любое строительство должно проходить через общественные обсуждения. И по республике так и происходит, и тогда мнения людей учитываются. А здесь оно проходит «силой». Если бы пришли, поговорили, нашли бы оптимальное решение, которое всех устроит. Никто ведь здесь не скажет, что не пользуется сотовой связью. А получается, что все делают, не спрашивая и не слушая.

Местные жители удивлены тем, насколько неожиданно и быстро под их окнами появилась стройплощадка. По их словам, все началось с того, что в конце мая в их двор привезли железобетонные сваи. Сперва их появление списали на ошибку рабочих — рядом идет стройка нового дома. Однако позже рядом со сваями появился небольшой забор с паспортом будущей вышки. Потом забор убрали, а на площадку приехала сваебойная машина. В этот момент уже было понятно, что ошибки тут быть не может.

— Рабочие дали телефон ответственного за строительство, я позвонил, спросил, где ограждение. На что услышал ответ, что оно появится только после того, как будут забиты сваи, — рассказывает один из жильцов.

В разговор включается Василий: «То же самое и у нас в Чиках было. По правилам у сваебойной машины 15-метровый разлет осколков. А тут дети во дворе бегают и никакого ограждения нет».

Осколки свай, как рассказали недовольные граждане, все же нанесли ущерб: была повреждена одна из припаркованных рядом машин. В ответ на жалобы на место приехали строители, обмотали машину стрейч-лентой и продолжили забивать сваи.

На этом проблемы со стройкой не закончились. Как сообщили нам жильцы, в один из ветреных дней упала целая секция забора, повредив при этом еще один припаркованный автомобиль. Забор в итоге укрепили очень просто — подперли увесистыми мешками с песком.

Активисты из жильцов сразу же организовали в мессенджере обсуждение готовящейся стройки. По их инициативе 4 июня прямо во дворе, совсем рядом со стройкой, прошло собрание, на котором присутствовал представитель МТС, специалисты Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и Дзержинского районного центра гигиены и эпидемиологии, а также председатель Фанипольского городского исполкома.

— У нас к ним был вопрос: если где-то стоят такие же вышки в жилых районах, то где? Мы съездим, посмотрим, поспрашиваем людей. Может, это мы зря переживаем? Нам дали два адреса: на Уборевича и в Копище. Оказалось, что там абсолютно другие конструкции и мощности, что наводит на мысль, что вышек такой конструкции и мощности в жилых дворах больше нигде нет,— делится итогами беседы житель дома рядом со стройкой.

— С представителем МТС мы никакого компромисса не нашли. Мы предлагали: у нас за домом есть куча места. Я не верю, что 400—500 метров сыграют какую-то роль. Оттуда вышка прекрасно бы работала и охватывала весь микрорайон.

В первую очередь горожане обеспокоены влиянием излучения на здоровье, в том числе и детское. И несмотря на то, что по документам вышка вроде бы соответствует всем необходимым нормам, жильцы так и не получили официально заверенные копии расчетов на руки. Так что в планах инициативной группы — создать независимую комиссию специалистов из БелГИЭ, БГУИР и других организаций для проверки расчетов.

Фанипольцы, как и Василий из Чик в свое время, тоже отправились в небольшой крестовый поход по кабинетам, начали писать письма, жалобы и обращения. Однако результатов пока не наблюдается:

— Мы направили письма в фанипольский и дзержинский исполкомы, чтобы они предоставили нам документы и рассказали, как и почему они ставят тут вышку. Однако установленный законом срок в 15 дней уже прошел, а никакого официального ответа еще не поступало.

Не доверяют жильцы и установленной опасной зоне. По словам горожан, ее площадь на данный момент в два раза меньше, чем должна быть.

— В законодательстве прописано, что если ограждение не может быть установлено радиусом 13 м от центра вышки, то опасная зона должна быть обозначена предупреждающими табличками, а безопасность людей обеспечена посредством ношения касок и инструктажа. Как вы себе это представляете? Тут дети играют, люди выходят на улицу — и все в касках? И при этом каждый год у нас будут проверять знания о безопасном поведении вблизи вышки. Все прекрасно понимают, что этим никто не будет заниматься.

В один момент в борьбе дома №13 забрезжил свет надежды. Рабочие на несколько дней все же приостановили стройку. У жителей дома есть несколько версий, почему это произошло. Главная — именно за эти несколько дней компания МТС рассматривала альтернативные варианты для постройки вышки. В то же время другие уверены: работы остановились только потому, что активисты обещали привезти на стройку съемочную группу с телевидения. Как бы то ни было, совсем скоро во дворе дома появилась бетономешкалка и работы продолжились.

Что говорит МТС? Мы попросили оператора дать свои комментарии по поводу строительства вышки в Фаниполе.

— Почему вообще было выбрано именно это место для строительства вышки?

— Место для строительства выбрано с учетом существующего радиопокрытия территории, особенностей рельефа и других факторов, чтобы обеспечить высокое качество связи для жителей. Также при выборе площадки учитываются определенные законодательные нормативы, которые регламентируют строительство базовых станций.

Базовая станция улучшит связь для жителей прилегающих территорий и на трассе P1, а также обеспечит связью новый микрорайон, который строится рядом. Кроме того, такое размещение снизит уровень радиоизлучения мобильных телефонов, планшетов и других устройств: чем ближе базовая станция, тем меньше энергии тратит телефон на излучение сигнала.

— Почему жильцов заранее не предупредили и не согласовали этот вопрос?

— В рамках законодательства строительство базовых станций не предполагает общественного обсуждения.

— Кто выбрал именно этот участок? Какие еще участки были вам предложены?

— Как мы уже отмечали, участок был выбран с учетом существующего радиопокрытия, особенностей рельефа и других факторов, чтобы обеспечить высокое качество связи для жителей прилегающих территорий. Также при выборе площадок для строительства учитываются законодательные нормативы, которые регламентирует строительство базовых станций. Участки для строительства базовых станций согласовываются в том числе с местными властями.

— Соблюдены ли санитарные нормы?

— Размещение каждой базовой станции проходит сложный процесс согласования, в том числе с Центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Санитарный контроль проводится на всех этапах: при проведении проектно-изыскательских работ, на этапе включения станции, а потом ежегодно. Базовая станция в Фаниполе прошла все необходимые согласования и соответствует нормам и требованиям безопасности.

— Будет ли установлена вокруг вышки опасная зона?

— Учитывая нормы, такой необходимости нет.

— Проводилась ли оценка воздействия на окружающую среду?

— По заключению санитарных органов данная базовая станция не подлежит оценке воздействия на окружающую среду. Так как, учитывая все проектные решения и санитарные экспертизы, строительство не приведет к каким-либо отрицательным изменениям в природной среде в период строительства и эксплуатации.

— На какие ветровые нагрузки рассчитана вышка? Есть ли возможность ее падения?

— Базовая станция соответствует необходимым нормам ветровых нагрузок, что подтверждает Главгосстройэкспертиза. Кроме того, все здания и сооружения на прилегающей территории находятся вне зон ограничения застройки. Жилые дома, хозяйственные и другие строения, предназначенные для круглосуточного пребывания людей, в расчетную зону ограничения застройки не попадают.

— Были ли зафиксированы нарушения в процессе строительства вышки?

— Базовая станция строится с учетом всех необходимых норм законодательства, пройдены все необходимые экспертизы и получены положительные заключения и разрешительные документы.

— Местные жители уверяют, что больше в Беларуси нигде вышка подобного типа не стоит в непосредственной близости от жилых домов. Это так?

— Местоположение базовой станции в Фаниполе — не уникальный случай. Базовые станции размещаются на крышах жилых домов и магазинов, промышленных зданий, осветительных мачтах вдоль дорог, возле социальных и других объектов, чтобы люди могли пользоваться связью высокого качества независимо от загруженности локаций.