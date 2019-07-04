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Минский школьник сделал фотографию взрыва во время салюта

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  • 4.07.2019, 12:02
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На его камере на телефоне зафиксировано время снимка - 22.20.

Девятиклассник Николай Петров 3 июля ходил смотреть парад и праздничный салют вместе с родителями. Он успел сделать фотографию взрыва во время салюта. На его камере на телефоне зафиксировано время снимка — 22.20, пишет tut.by.

— Я стоял с родителями на набережной Комсомольского озера около спасательной станции. Там по всему периметру стояли солдаты. Когда произошел взрыв, людям, которые там были, военные сказали отойти под деревья. Все поняли, что что-то не так, и стали быстро отбегать, — говорит Николай.

Фото: Николай Петров

По словам юноши, сначала салют был таким, как и обычно, а потом был странный залп и ощущение, что все как будто взорвалось на земле.

— Было очень громко, пошла звуковая волна. Потом был еще один залп и в небе появилась россыпь искр. Это визуально отличалось от обычного салюта.

Там, где стояли Николай с родителями, пострадавших не было. Но когда они возвращались домой, то видели четыре машины скорой помощи, которые ехали с сиренами в сторону набережной, вниз по противоположной стороне от офиса Белорусской калийной компании.

Напомним, во время праздничного салюта в Минске произошло ЧП. Погибла женщина, есть пострадавшие: разлетом осколков причинены телесные повреждения еще не менее чем девяти человекам. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске.


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