Фотофакт: На парад, после которого произошли взрывы, Лукашенко приеxал на бронированном «Майбахе» 4.07.2019, 12:19

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Такое авто выдерживает взрыв от 15 кг тротила на расстоянии двух метров.

Вчера на парад Лукашенко приехал уже на новом бронированном Mercedes-Maybach Pullman Guard. Цены на такой начинаются от полутора миллионов евро, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

В таком не то что от салюта можно укрыться, он даже выдерживает взрыв от 15 кг. тротила в двух метрах от автомобиля.