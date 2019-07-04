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Фотофакт: На парад, после которого произошли взрывы, Лукашенко приеxал на бронированном «Майбахе»

  • 4.07.2019, 12:19
  • 4,501

Такое авто выдерживает взрыв от 15 кг тротила на расстоянии двух метров.

Вчера на парад Лукашенко приехал уже на новом бронированном Mercedes-Maybach Pullman Guard. Цены на такой начинаются от полутора миллионов евро, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

В таком не то что от салюта можно укрыться, он даже выдерживает взрыв от 15 кг. тротила в двух метрах от автомобиля.


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