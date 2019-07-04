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Зеленский: В Украине одни из лучших условий в мире для инвестирования в «зеленую» энергетику

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  • 4.07.2019, 12:09
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

Президент Украины встретился с канадскими бизнесменами.

В Украине созданы лучшие в мире условия для инвестирования в "зеленую" энергетику, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса и деловых кругов в канадском Торонто, пишет "Главком".

"В Украине одни из лучших условий в мире для инвестирования в "зеленую" энергетику. Мы намерены их улучшать за счет упрощения бюрократических процедур и усиления защиты ваших инвестиций. Мы думаем о будущем, поэтому "зеленая" энергетика станет одним из ключевых секторов для нашей экономики в ближайшие годы", – добавил глава государства.

"Зеленый" тариф в Украине применяется к электростанциям, которые работают на возобновляемых источниках энергии.

В принятом 25 апреля Верховной Радой законопроекте говорится о начале проведения с 2020 года "зеленых" аукционов. Предполагается, что производители будут предлагать на аукционах наименьшую цену за "зеленую" электроэнергию и конкурировать между собой, чтобы уменьшить затраты потребителей на покупку электроэнергии.

Европейское энергетическое сообщество настаивало на внедрении в Украине "зеленых" аукционов.


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