Зеленский: В Украине одни из лучших условий в мире для инвестирования в «зеленую» энергетику

Зеленский: В Украине одни из лучших условий в мире для инвестирования в «зеленую» энергетику4
- 4.07.2019, 12:09
Президент Украины встретился с канадскими бизнесменами.
В Украине созданы лучшие в мире условия для инвестирования в "зеленую" энергетику, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса и деловых кругов в канадском Торонто, пишет "Главком".
"В Украине одни из лучших условий в мире для инвестирования в "зеленую" энергетику. Мы намерены их улучшать за счет упрощения бюрократических процедур и усиления защиты ваших инвестиций. Мы думаем о будущем, поэтому "зеленая" энергетика станет одним из ключевых секторов для нашей экономики в ближайшие годы", – добавил глава государства.
"Зеленый" тариф в Украине применяется к электростанциям, которые работают на возобновляемых источниках энергии.
В принятом 25 апреля Верховной Радой законопроекте говорится о начале проведения с 2020 года "зеленых" аукционов. Предполагается, что производители будут предлагать на аукционах наименьшую цену за "зеленую" электроэнергию и конкурировать между собой, чтобы уменьшить затраты потребителей на покупку электроэнергии.
Европейское энергетическое сообщество настаивало на внедрении в Украине "зеленых" аукционов.