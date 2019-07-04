Белорусская компания проиграла суд против антидемпинговых ограничений на цемент в Украине 4.07.2019, 12:25

Украинская комиссия ранее выявила наличие демпингового импорта из Беларуси, РФ и Молдовы в течение 2015-2018 годов.

Окружной административный суд Киева отказался по требованию Белорусской цементной компании признать незаконными введены антидемпинговых ограничений на поставки белорусского цемента на украинский рынок, передает «Радыё Свабода».

Белорусская цементная компания заявила в судебном иске, что решение Межведомственной комиссии по вопросам международной торговли о введении антидемпинговой пошлины на белорусский цемент нарушает права, свободы и интересы белорусских производителей.

По мнению белорусской стороны, это решение не только противоречит существующим международным соглашениям, но было одобрено без достаточных оснований и с процессуальными нарушениями.

Рассмотрев заявление Белорусской цементной компании, киевский суд одобрил постановление, в котором записал, что незаконными могут быть только те решения, которые противоречат украинскому законодательству, а решение Межведомственной комиссии принято на основании закона «О защите национального производителя от демпингового импорта».

В результате суд отказал в удовлетворении заявления Белорусской цементной компании. В то же время, согласно украинскому законодательству, белорусская сторона может оспорить это решение в Апелляционном порядке.

В этом году 21 мая Межведомственная комиссия Украины по вопросам международной торговли приняла решение о введении антидемпинговой пошлины на импорт в Украину цементными клинкеров и портландцемента из России, Беларуси и Молдовы.

Комиссия выявила наличие демпингового импорта из этих стран в течение 2015-2018 годов. В то же время в отношении белорусского цемента сейчас взимается наименьшая пошлина (57,03%) по сравнению с такой же продукцией из России и Молдовы (114,95% и 94,46% соответственно). Такая пошлина будет взиматься в течение пяти лет.

До ввода антидемпинговых ограничений белорусские экономисты обратили внимание на определенные особенности, которые существуют во взаимной белорусско-украинской торговле цемента.

По данным Белстата, в прошлом году Беларусь экспортировала в Украину 272 тысяч тонн (в 2017 году - 363,8 тысячи тонн) цемента, а импортировала из Украины 132,1 тысячи тонн (в 2017 году - 54,9 тысячи тонн) цемента.

Украинская статистика торговли цемента немного отличается - в объемах она меньше на несколько тысяч: в Украину в прошлом году завезли 270 тысяч тонн белорусской продукции и вывезли 132 тысячи тонн украинской.

По данным Белстата, цена белорусского цемента для Украины составляла 43,4 доллара за тонну в прошлом году (40,2 доллара в 2017-м). В то же время украинский цемент для Беларуси обходился в 52 доллара за тонну в прошлом году (48,7 доллара в 2017-м).

По таким ценам Беларусь поставляет цемент только в Украину.