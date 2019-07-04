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Цены на нефть падают

  • 4.07.2019, 12:43

Нефть дешевеет из-за избыточного предложения на рынке США.

Цены на нефть упали после значительного роста накануне под давлением данных, демонстрирующих меньшее падение запасов нефти в США, чем ожидалось, сообщает Reuters (перевод — liga.net).

Согласно данным с сайта Investing.com, стоимость барреля сентябрьской нефти Brent 4 июля к 10:29 составила $63,06 (-1,19%). Баррель августовской нефти WTI торгуется по $56,62 (- 1,26%).

По итогам прошлой недели коммерческие запасы сырой нефти в США сократились на 1,1 млн баррелей, при прогнозном снижении на 3 млн, говорится в отчете Управления энергетической информации США (EIA).

"Американский рынок нефти остается перенасыщенным", - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик фьючерсной брокерской компании OANDA.

В то же время цены на нефть были подкреплены решением резидентов и нерезидентов ОПЕК продлить пакт о сокращении нефтедобычи на 1,2 млн баррелей/сутки до конца первого квартала 2020 года.


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