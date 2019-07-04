закрыть
4 июля 2019, четверг, 13:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Выборы в Украине: социологи заметили снижение рейтинга «Слуги народа»

1
  • 4.07.2019, 13:07

Требования избирателей к Зеленскому сейчас еще выше, чем к экс-президенту Порошенко.

Директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович заявил, что у президентской партии "Слуга народа" фиксируется падение рейтинга, однако оно не критичное.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

По его словам, включились в работу другие политсилы: "Оппоблок", "Оппоплатформа", "Голос" и прочие партии, которые отбирают голоса у "Слуги народа".

Он отметил, что кроме того на местах каждый мажоритарщик, кроме того, что ведет борьбу за свое кресло, тянет и соответствующую партию, от которой он идет. Тянет либо вверх, либо вниз.

"У "Слуги народа" есть падение рейтинга, но не критичное. При таких ее позициях нет особой разницы между 45%, 43% или 42%. Кроме того, они фактически не начинали кампанию", - сказал Антипович.

Он добавил, что "Слуга народа" еще только включаются в кампанию, и видеообращение со стороны новоизбранного президента с призывом проголосовать за его партию будет иметь определенное влияние.

На вопрос, есть ли признаки разочарования новой властью у украинцев, директор "Рейтинга" заявил, что пока 50% довольны работой нового президента.

"Доверие к нему немного меньше 70%. Такого уровня доверия не имели ни церковь, ни армия, ни, конечно, ни один из предыдущих президентов", - считает Антипович.

По его словам, требования к Зеленскому сейчас еще выше, чем к экс-президенту Петру Порошенко в 2014 году.

"И его показатель в 73% означает, что разочарование и падение рейтингов просто неизбежны. К тому же избиратель сам изменился, время идет быстрее, потому у Зеленского в лучшем случае полгода", - заявил социолог.

Он добавил, что с учетом парламентских выборов можно ожидать, что примерно с февраля следующего года стоит ожидать сильного снижения рейтинга, если не будет конкретных действий, которые улучшат ситуацию в стране.


популярное за неделю

Мнение

Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели»
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели» Дмитрий Растаев