Родители пострадавшего на салюте 3 июля: У сына открытый перелом руки и рваная рана живота 2 4.07.2019, 13:15

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Очевидцы сообщают о большом количестве пострадавшиx.

24-летний Саша вместе с девушкой Сашей смотрели салют возле спорткомплекса «Динамо». «Раздался взрыв. Сначала вынесло стекла, потом Саше в руку прилетел небольшой кусок черного металла», — рассказывает девушка парня. До БСМП ребята добрались своим ходом: единственная скорая была занята спасением смертельно раненной женщины, сообщает onliner.by.

Сашу сразу отдали хирургам на операцию. Он успел связаться с родителями, которые примчались в больницу.

— У Саши открытый перелом руки в районе локтя и небольшая рваная рана живота, — говорит его мама Светлана. — Кроме нас, в приемном больницы была еще одна пострадавшая, и я не видела, чтобы она выходила: у нее тоже рана в районе предплечья.

В приемном отделении работает сотрудник Следственного комитета.

— Я написала заявление, хочу, чтобы была проведена проверка, — говорит мама Саши. — Что такое локоть? Это же рука сгибается или не разгибается, долгий процесс реабилитации. Кость торчала из локтя — это не просто царапина.

— Сын рассказывал вам, много ли было пострадавших?

— Он сказал, что много.

Сашиной подруге повезло. От салюта у нее на руке остались лишь пара царапин и синяк.

— Был взрыв. Сначала посыпалось стекло из здания спорткомплекса. Нас не задело, мы отошли на траву на пару метров, а потом прилетел кусок от снаряда на большой скорости прямо в Сашу. Буквально через пару секунд. Потом мы сразу же побежали. Я даже не знаю, продолжался ли салют, или его прекратили.

— Ничего не прекратили, я по телевизору салют смотрела, — тихо возмущается Светлана. — Пока нам сын не позвонил.