«В стране преобладает антипутинский настрой» 4.07.2019, 13:23

Гия Нодия

Фото: DW

Мнение грузинского политолога.

О причинах и возможных последствиях внутриполитического кризиса в Грузии в интервью DW рассказал профессор Гия Нодия, председатель правления Кавказского института мира, демократии и развития, профессор университета имени Ильи Чавчавадзе.

- Как вы оцениваете происходящее в Тбилиси с 20 июня?

- Непосредственным поводом для кризиса, его "триггером" стало появление депутата Госдумы Гаврилова в кресле спикера парламента, это всем известно. Сам по себе факт того, что представитель Госдумы РФ оказался в кресле председателя парламента Грузии при поддержке правящей в стране партии было воспринято как оскорбление и вызвало эмоциональный взрыв.

И это лишь одна наглядная иллюстрация того, что правящая партия неадекватно оценивает ситуацию в стране и настроения людей. Дело тут не в депутате Гаврилове, а в общей ситуации в Грузии. В том, что отношение большой части населения к правительству ухудшается.

- Почему?

- Людям кажется, что правительство работает неэффективно. И они разуверились в том, что его можно сменить через выборы.

Внешне правительство поддерживает проевропейские лозунги, но его постоянно подозревают в том, что оно действует в интересах России. Официальная линия провозглашена на продолжение интеграции на Запад, но на деле у многих складывается впечатление, что многие сторонники правящей партии занимают антизападные позиции. Все это создает общий фон недовольства.

- Какую роль в этом играет экономическая ситуация?

- Экономика играет серьезную роль. Партия "Грузинская мечта" обещала своим избирателям манну небесную, но экономический рост замедляется, и у людей нет чувства перспективы. Курс лари постоянно снижается, правительство воспринимается как никчемное.

Кроме того, на общественных настроениях сказывается своеобразная модель государственного управления: всем неформально заправляет Бидзина Иванишвили, но при этом он остается в тени и не занимает никакой официальной должности. А к премьер-министру, который ничего сам не решает, многие уже относятся с иронией. В стране нет политика, который бы осмелился взять на себя ответственность за происходящее, нет лидера.

- Это шанс для оппозиции?

- Проблема лидерства касается не только власти, но и оппозиции. Речь о недоверии политикам в целом. Саакашвили - крайне противоречивая фигура, абсолютно неприемлемая для большинства тех, кто участвует в акциях протеста у парламента. Поэтому там постоянно подчеркивают, что акция - не партийная. И когда "Национальное движение" пыталось использовать митинг в своих целях, это вызвало недовольство протестующих. Особенно это касается попыток радикализации протестов, включая штурм парламента.

- Какую роль в происходящем играет Россия?

- Тема России не нова в грузинской политике. Просто на фоне повышения уровня недовольства правительством казус Гаврилова лишний раз показал, что у правительства нет четкой позиции в этом вопросе.

- Как вы думаете, как будут развиваться события дальше?

- Правительство, конечно, надеется, что протесты пойдут на убыль. Сами протестующие решают, останутся ли акции ежедневными или же перейдут в еженедельный режим. Не исключено, что министр внутренних дел, отставки которого требуют протестующие, все же сохранит свой пост.

Но главное достижение этих митингов - изменение избирательной системы и переход на формирование парламента полностью по партийным спискам. Считалось, что при существовавшей системе (половина депутатов избиралась по партийным спискам, а вторая половина - по одномандатным округам) правящая партия "Грузинская мечта" гарантировала себе абсолютное большинство в парламенте.

Теперь же все ожидают, что "Грузинская мечта" может лишиться большинства в парламенте. В каком-то смысле эти протесты - переломный момент, поскольку под вопросом оказалось большинство этой партии в парламенте.

Впрочем, до выборов еще больше года.

- Когда можно ждать нормализации отношений с Россией?

- Нормализация отношений с Россией - это минимальные отношения, потому что договориться с Россией о чем-то принципиальном, касающемся Абхазии или Южной Осетии, невозможно. Поэтому нормальные отношения с Россией - это отношения, сведенные к минимуму.

Происходящее в последнее время ослабляет позиции России в Грузии, в стране преобладает антипутинский настрой. Считалось, что антироссийские настроения характерны для сторонников Саакашвили, но это не так - риторику в отношении России ужесточило и правительство.