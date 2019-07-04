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Суд ЕС встал на сторону Литвы по делу об ограничении российского телеканала

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  • 4.07.2019, 13:43
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Трансляцию телеканала NTV Mir Lithuania ограничили за распространение лживой информации и пропаганды.

Суд ЕС принял сторону литовских властей, которые на год ограничили трансляцию телепрограмм русскоязычного телеканала NTV Mir Lithuania за распространение лживой информации и пропаганды.

Как сообщает "Европейская правда", о своем вердикте суд в Люксембурге сообщил 4 июля.

Дело касалось ограничения трансляции телеканала NTV Mir Lithuania, который на территории Литвы показывает в основном русскоязычные программы. Вещание телеканала осуществляет компания Baltic Media Alliance Ltd (BMA), зарегистрированная в Великобритании.

18 мая 2016 года Литовская комиссия по радио и телевидению (LRTK) ограничила на 12 месяцев возможность трансляции программ телеканала NTV Mir Lithuania, так что его программы можно было посмотреть только в платных пакетах.

Ограничения ввели в связи с программой от 15 апреля 2016 года, которая поощряла враждебность и ненависть к странам Балтии на основании национальной принадлежности.

LRTK пришла к выводу, что программа содержала лживую информацию о якобы коллаборационизме литовцев и латышей во время Холокоста, а также националистической политике стран Балтии, которая, которая утверждалось, угрожала русскоязычному национальному меньшинству этих стран.

Baltic Media Alliance Ltd требовала через суд отмены решения, утверждая, что оно было принято в нарушение Директивы об аудиовизуальных медиауслугах, которая требует от государств-членов обеспечить свободу приема и не ограничивать ретрансляцию на своей территории телетрансляции из других государств-членов по таким причинам, как разжигание ненависти.

LRTK и правительство Литвы настаивали, что их решения не приостанавливает и не запрещает ретрансляцию этого канала на территории Литвы полностью, поскольку литовские потребители все еще могут смотреть его, если подпишутся на пакет с оплатой за просмотр.

Суд ЕС признал, что меры литовских властей не следует рассматривать как ограничивающие ретрансляцию телевизионных программ одной страны-члена на территории другой страны члена и они не подпадают под действие Директивы об аудиовизуальных медиауслугах.


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