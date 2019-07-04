Фотофакт: Осколки весом в килограмм и цветы на месте гибели женщины во время салюта в Минске 21 4.07.2019, 13:50

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500-метровая зона места происшествия оцеплена.

Утром 4 июля следователи, эксперты и комиссия Министерства обороны продолжают работать на месте чрезвычайного происшествия в районе стелы «Минск — город-герой», в результате которого погибла женщина и пострадали 10 человек, пишет tut.by.

Фото: tut.by

500-метровая зона оцеплена, журналистов в нее не пропускают. Но даже за границами зоны разбросаны осколки и элементы зарядов и, предположительно, пусковой установки.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Этот металлический осколок, по ощущениям корреспондента, весит около килограмма.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

На месте, где погибла 64-летняя женщина, лежит букет цветов.

Фото: tut.by

Неподалеку от него журналисты нашли кусок упаковки от фейерверка. На нем указан производитель — российская компания ОАО «Пиро-Росс». В Министерстве обороны подтвердили, что салютные установки и сами фейерверочные изделия были приобретены именно в этой фирме.

Фото: tut.by

В здании спорткомплекса «Динамо» на улице Даумана взрывной волной выбило стекла. Сегодня коммунальники и спасатели очищали поврежденные оконные проемы от остатков стекла. Новые стекла вставят уже сегодня.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Напомним, 3 июля во время праздничного салюта на берегу реки Свислочи неподалеку от стелы «Минск — город-герой» произошло ЧП. Очевидцы сообщали о двух хлопках, которые произошли недалеко от земли, и необычно ярком взрыве. Взрывной волной были выбиты окна в некоторых домах на улице Даумана и Червякова. Позже стало известно, что в результате чрезвычайного происшествия погибла 64-летняя женщина — металлический осколок попал ей в шею и повредил сонную артерию и другие магистральные сосуды.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 463 (Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). В ведомстве сообщили о 10 пострадавших, двое из них — в больнице. СК рассматривает четыре основные версии: о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок.

В Министерстве обороны рассказали, что подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. Предположительная причина подрывов — некачественные заряды данного калибра (195 мм).