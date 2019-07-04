закрыть
4 июля 2019, четверг, 16:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Фотофакт: Осколки весом в килограмм и цветы на месте гибели женщины во время салюта в Минске

21
  • 4.07.2019, 13:50
  • 7,379

500-метровая зона места происшествия оцеплена.

Утром 4 июля следователи, эксперты и комиссия Министерства обороны продолжают работать на месте чрезвычайного происшествия в районе стелы «Минск — город-герой», в результате которого погибла женщина и пострадали 10 человек, пишет tut.by.

Фото: tut.by

500-метровая зона оцеплена, журналистов в нее не пропускают. Но даже за границами зоны разбросаны осколки и элементы зарядов и, предположительно, пусковой установки.

Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by

Этот металлический осколок, по ощущениям корреспондента, весит около килограмма.

Фото: tut.by
Фото: tut.by

На месте, где погибла 64-летняя женщина, лежит букет цветов.

Фото: tut.by

Неподалеку от него журналисты нашли кусок упаковки от фейерверка. На нем указан производитель — российская компания ОАО «Пиро-Росс». В Министерстве обороны подтвердили, что салютные установки и сами фейерверочные изделия были приобретены именно в этой фирме.

Фото: tut.by

В здании спорткомплекса «Динамо» на улице Даумана взрывной волной выбило стекла. Сегодня коммунальники и спасатели очищали поврежденные оконные проемы от остатков стекла. Новые стекла вставят уже сегодня.

Фото: tut.by
Фото: tut.by

Напомним, 3 июля во время праздничного салюта на берегу реки Свислочи неподалеку от стелы «Минск — город-герой» произошло ЧП. Очевидцы сообщали о двух хлопках, которые произошли недалеко от земли, и необычно ярком взрыве. Взрывной волной были выбиты окна в некоторых домах на улице Даумана и Червякова. Позже стало известно, что в результате чрезвычайного происшествия погибла 64-летняя женщина — металлический осколок попал ей в шею и повредил сонную артерию и другие магистральные сосуды.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 463 (Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). В ведомстве сообщили о 10 пострадавших, двое из них — в больнице. СК рассматривает четыре основные версии: о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок.

В Министерстве обороны рассказали, что подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. Предположительная причина подрывов — некачественные заряды данного калибра (195 мм).


популярное за неделю

Мнение

Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели»
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели» Дмитрий Растаев