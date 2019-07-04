«Баста»: Когда с АЭС в Островце что-нибудь случится, они тоже молчать будут?20
- 4.07.2019, 14:03
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Власти решили притвориться, что 3 июля ничего не произошло.
Новости официальных телеканалов не сообщают о вчерашней трагедии. Сайты государственных СМИ молчат или очень скупо пишут о главной новости страны. Пресс-конференцию отменили. Диктатор тоже куда-то исчез, пишет телеграм-канал «Баста».
Власти решили поступить так, как всегда - притвориться, что ничего не произошло. А между тем, СК сообщает уже о не менее 10 пострадавших во время салюта в Минске. Это только те, кто обратился за помощью.
Интересно, когда с АЭС в Островце что-нибудь случится, они тоже молчать будут?