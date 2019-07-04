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Урсула фон дер Ляйен во главе Еврокомиссии: что будет с политикой по отношению к России

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  • 4.07.2019, 14:17
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Урсула фон дер Ляйен

Политик выступает за разговор с Москвой «с позиции сплоченности и силы».

Решение лидеров стран Евросоюза выдвинуть на пост председателя Еврокомиссии министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) стало сюрпризом. Оценивают эту кандидатуру в разных странах по-разному. Так, правительства трех стран Балтии дружно приветствовали решение саммита ЕС. В Латвии, Литве и Эстонии фон дер Ляйен называют однозначно проевропейским политиком и считают, что на посту председателя ЕК она сможет сделать Европу сильнее, пишет dw.com.

Для Москвы же, указывает, например, газета "Коммерсант", кадровые предложения саммита ЕС выглядят неоднозначно. "Немка Урсула фон дер Ляйен и испанец Жозеп Боррель, которые должны будут возглавить Еврокомиссию и внешнеполитическую службу ЕС соответственно, не раз выступали с жесткими высказываниями в адрес Москвы, - пишет издание. - И наверняка будут настаивать на сохранении санкционного режима".

Последствия аннексии Крыма для министра обороны ФРГ

В самом деле Фон дер Ляйен - верная соратница канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) и полностью разделяет ее подход к санкциям ЕС, введенным в ответ на аннексию Россией Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины. Подход этот заключается в том, что санкции могут быть отменены, если будут устранены причины, по которым они были введены. На посту председателя ЕК фон дер Ляйен, скорее всего, будет и далее придерживаться такой же позиции.

Следует напомнить, что во главе министерства обороны Германии она оказалась в декабре 2013 года, за несколько месяцев до аннексии Крыма, которая привела к резкому охлаждению отношений между Россией и странами НАТО, а с ним - к необходимости кардинальным образом перестраивать оборонную политику ФРГ.

Собственно, именно этим фон дер Ляйен и занимается все последние пять лет.

"Для России это один из худших кандидатов. Это жесткий, и даже, можно сказать, проамериканский политик. Никаких попыток сблизиться с Россией она как политик ранее не предпринимала. И наверняка будет и дальше жестко настаивать на сохранении санкционного режима". Так в интервью газете "Коммерсант" номинацию фон дер Ляйен на пост председателя ЕК прокомментировал замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов.

Насторожило это кадровое решение и председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева. Он несколько раз слушал выступления фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности и пришел к выводу, что она, цитирует Косачева агентство "Интерфакс", - "абсолютный евроатлантист", для которого "НАТО, союзнические отношения США и Германии - священная корова".

Фон дер Ляйен критикует Кремль

К политике российского президента Владимира Путина она относится однозначно критически и не раз публично заявляла об этом.

В отличие от некоторых своих коллег по кабинету министров фон дер Ляйен часто употребляет слово "агрессия", когда говорит о действиях Москвы по отношению к Украине. Она требовала освободить украинских моряков, захваченных в результате инцидента в Керченском проливе, и вернуть Украине арестованные суда.

У нее не вызывает также сомнений, что Договор о ракетах средней и меньшей дальности нарушила Россия. Министр требовала от Москвы вернуться к его соблюдению, а теперь планирует дать "умный и взвешенный" ответ на возможное размещение новых российских ракет в Европе.

Этот ответ, по ее словам, не должен быть таким, как в 70-е и 80-е годы прошлого века, когда советским ракетам средней дальности были противопоставлены в Европе американские "Першинги". Теперь, считает фон дер Ляйен, следует учитывать гибридные формы противостояния и возможность подрывных действий в киберпространстве. "Нам нужны новые ответы, новые решения", - заявила она.

Но, впрочем, и повторного размещения новых американских ракет в Европе она не исключает, как это сделал социал-демократический министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas).

"Без иллюзий в отношении России"

Фон дер Ляйен убеждена, что Россия проводит агрессивную внешнюю политику в Европе, представляет собой угрозу не только для Украины, но и для стран Балтии. Министр обороны ФРГ часто бывала в этих государствах, неизменно заверяла в том, что Германия всегда будет их надежным союзником по НАТО и в беде не оставит.

Она с пониманием относится к тревогам восточных европейцев, усилившихся после аннексии Крыма, во многом их разделяет и поэтому активно содействовала принятию мер, направленных на повышение чувства безопасности в странах Балтии и Польше. В июле 2016 года в НАТО решили отправить в эти страны специальные контингенты военнослужащих. В Литве, в частности, находятся около 500 солдат бундесвера.

"Мы хорошо знаем немецкого министра обороны, она внесла очень большой вклад в отправку в Литву батальона под командованием Германии", - заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, комментируя номинацию фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. "Я думаю, у нее нет никаких иллюзий в отношении России", - добавил литовский министр охраны края (обороны) Раймундас Кароблис.

За жесткий курс по отношению к Москве

Эксперт берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Надя Дуглас (Nadja Douglas) в интервью DW охарактеризовала Урсулу фон дер Ляйен как стойкую сторонницу тесных трансатлантических отношений и укрепления блока НАТО, который она считает не только военным, но и политическим союзом.

"Можно предположить, что на посту председателя Еврокомиссии она будет проводить в отношении России более жесткий курс, чем это делал Жан-Клод Юнкер, - заявила Дуглас, - который скептически относился к расширению санкций против России".

За более жесткий подход к Москве фон дер Ляйен выступала и раньше. Летом прошлого года, например, после встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки она критиковала президента США за отсутствие какого бы то ни было плана действий в отношении России.

В интервью еженедельнику Spiegel министр тогда заявила, что Путин пытается своей ролью глобального игрока отвлечь внимание от экономических проблем страны, а вот чего хочет президент США, совершенно неясно. В любом случае, сказала фон дер Ляйен, блок НАТО должен и далее занимать в отношении России четкую и критичную позицию. "Мы хотели бы улучшения отношений с Москвой, но мяч лежит сейчас на половине поля Кремля", - добавила она.

А весной прошлого года в интервью газете Bild фон дер Ляйен призывала "быть готовым к диалогу с Москвой с позиции сплоченности и силы". Президент Путин, по ее словам, слабость не уважает, а "попытки втереться в его доверие и уступчивость не сделают его более дружелюбным".

ЕС на пути к оборонному союзу

Ответом на геополитическую игру Кремля, с ее точки зрения, должно быть укрепление не только трансатлантической солидарности, но и европейской опоры НАТО. Фон дер Ляйен выступает за повышение оборонных расходов европейских членов альянса, за расширение сотрудничества стран ЕС в военной сфере, за превращение его в оборонный союз, за движение в сторону европейской армии. Многое в этом направлении при деятельном участии министра обороны Германии уже делается.

"Тем самым появляются новые, совместные европейские ресурсы, которые прямо и непосредственно отвечают и интересам НАТО, - говорила фон дер Ляйен прошлой зимой на Мюнхенской конференции по безопасности. - Эти ресурсы позволяют нам, европейцам, действовать в кризисных ситуациях, что также является трансатлантическим перераспределением бремени".

На посту председателя Еврокомиссии у нее будет еще больше возможностей для углубления военной интеграции в Европейском Союзе и расширения его связей с НАТО.


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