«Была очень страшная взрывная волна, содрогнулся просто весь дом, стекла ненормально задрожали» 6 4.07.2019, 14:30

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Фото: onliner.by

Жильцы многоэтажки, в которой выбило окна, о вчерашнем салюте.

Во время праздничного салюта в 3 июля многое пошло не так. Демонстрация огневой мощи закончилась смертью женщины, десятком пострадавших, выбитыми окнами спорткомплекса «Динамо» и четырех квартир на Червякова, 4. Onliner.by поговорил с людьми, которые находились дома во время праздничного мероприятия. Многие из них пережили панику и не спали всю ночь: по этажам ходила милиция и опрашивала свидетелей.

Взрывная волна повредила окна, выходящие на улицу в четырех квартирах на первом этаже дома на Червякова, 4. В частности, пострадали окна первых подъездов, находящихся ближе к стеле, где прогремел взрыв. Примечательно, что взрывная волна повредила окна советского образца: стеклопакеты и остекленные в более позднее время балконы остались невредимы. В трех квартирах выбило лишь внешнее остекление. Больше всех пострадали окна квартиры в третьем подъезде: там стекло пробило насквозь. Хозяев этой квартиры журналистам не удалось застать дома.

Владельцы другой квартиры наблюдали лишь последствия ЧП:

— Нам позвонили соседи, сказали, что в нашей квартире выбило стекла и какие-то девушки фотографируют наши окна. Поэтому ночью мы приехали сюда. А вообще эта квартира пустует, да и выбило только наружное остекление. Спасатели работали на месте до 2:30 ночи: вынимали стекла, чтобы они не упали на прохожих.

Их соседка сверху находилась дома во время ЧП и дополнила картину более развернутыми впечатлениями:

— Была очень страшная взрывная волна, содрогнулся просто весь дом. Стекла ненормально задрожали. Раздались крики, лязг падающего стекла. Слышно было, как осколки осыпаются сразу в нескольких местах. На улице люди кричали, бежали куда-то, прикрывая голову... Там была настоящая паника из-за сочетания факторов: и этот взрыв, и ураганный ветер. Мы живем в зоне салютов всю жизнь, он всегда очень неприятен, но такого, как вчера, не было ни разу. Сразу было ясно, что случилось ЧП. Самые неприятные взрывы были в самом начале. Один мощный взрыв, потом тише, но тоже необычно громкие, и со временем фейерверк вошел в нормальное русло, но при этом, несмотря на такую ситуацию, продолжали стрелять. Было страшно, всю ночь не спали, ходила милиция по квартирам, чтобы выяснить, у кого что случилось.

По словам ее соседей, в пострадавших квартирах уже побывали столяры и произвели замеры для замены окон. Сегодня обещали вставить новое остекление. В подъездах, где окна не были повреждены, во время салюта тоже было неспокойно. «Все дрожало, Богу молились, чтоб только дом не снесло», — коротко прокомментировала женщина из пятого подъезда. Даже жители домов, находящихся внутри квартала, сразу поняли, что что-то пошло не так.

Кроме окон жилого дома, взрывной волной повредило остекление спорткомплекса «Динамо» на Даумана, 23.