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Лидеры БНК едут в Брест

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  • 4.07.2019, 14:22
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На встрече 7 июля будет обсуждаться ситуация в стране. Приглашаются все, кому это важно.

В воскресенье 7 июля в Бресте состоится встреча с Николаем Статкевичем, кандидатом в президенты от Белорусского Национального Конгресса, а также с одним из руководителей Рады БНК, координатором нражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгением Афнагелем.

Об этом Николай Статкевич сообщил в «Фейсбуке».

Начало встречи – в 14-00 по адресу: ул. 17 сентября, д. 22, здание газеты «Брестский курьер», 2-й этаж.

На встрече будет обсуждена ситуация в стране и пути выхода из системного кризиса, в котором оказалась Беларусь.

Приглашаются все, кому это важно.


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