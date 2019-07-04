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Раненый во время ЧП в Минске: Почувствовал ушиб, понял, что не могу двигать рукой

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  • 4.07.2019, 14:52
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Фото: личный архив Александра Судниковича

Сейчас 24-летний минчанин находится в больнице скорой медицинской помощи.

Минчанину Александру Судниковичу 24 года. Он один из пострадавших во время ЧП 3 июля. Сейчас Саша в больнице скорой медицинской помощи, ночью его прооперировали, пишет tut.by.

На параде Саша был с подругой Сашей. На праздник друзья приехали на машине. После парада решили остаться, посмотреть салют. Изначально стояли недалеко от Комсомольского озера. Было очень холодно, поэтому Александр и Александра пошли к зданию спорткомплекса «Динамо».

— Салют начался с опозданием, примерно в 22.10, — вспоминает пострадавший. — От взрывной волны окно над нами разлетелось на мелкие осколки. На головы полетело стекло.

Александр схватил подругу, и они побежали в сторону. Через 5−10 метров ребята остановились. Молодой человек обернулся, хотел спросить, все ли с Сашей в порядке, — и вдруг почувствовал удар.

— Мы стояли где-то в километре от места взрыва, — продолжает собеседник. — Я так понимаю, в этот момент до меня долетел осколок и попал в руку. По ощущениям это было как ушиб. Я проверил руку и понял, что не могу ею двигать. У меня открытый перелом.

— Что это был за осколок?

— Какой-то массивный предмет, что-то похожее на камень.

Ребята побежали искать скорую. Навстречу им шли два медика. Александр, говорит, показал им руку, но они пошли дальше. Чуть позже парень понял: врачи направлялись к женщине, которая погибла во время ЧП.

— Мы подбежали к машине скорой, там был водитель, — восстанавливает происходящие события молодой человек. — Пока дошли до машины, майка была в крови. Думал, это от руки, оказалось на животе разрез сантиметра на три.

По словам молодого человека, водитель скорой промыл и перебинтовал его руку, но рука продолжала кровить.

— Кровь хлестала, я сказал мужчине, что мне нужно в больницу. Он ничего не ответил. В этот момент к скорой на носилках несли погибшую. Я понял, нужно искать другую машину, — говорит Александр. — Но других скорых поблизости не было.

Тогда Саша с подругой сели в свою машину и сами поехали в приемный покой БСМП. Ночью парня прооперировали. Операция, говорит, длилась где-то три с половиной часа.

— Сейчас в руке у меня спицы, зашили живот, — рассказывает молодой человек. — Рука болит.

— Как вы себя чувствуете?

— Удовлетворительно, — отвечает молодой человек.

Когда Александра выпишут, врачи пока не говорят.

Напомним, 3 июля во время праздничного салюта на берегу реки Свислочи неподалеку от стелы «Минск — город-герой» произошло ЧП. Очевидцы сообщали о двух хлопках, которые произошли недалеко от земли, и необычно ярком взрыве. Взрывной волной были выбиты окна в некоторых домах на улице Даумана и Червякова. Как после сообщило Министерство обороны, подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют.

Позже стало известно, что в результате чрезвычайного происшествия, причины которого устанавливаются, погибла 64-летняя женщина: осколок попал в сонную артерию.

По информации СК, во время ЧП пострадало не менее 10 человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 463 УК РБ (Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).


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