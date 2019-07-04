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Александр Невзоров: Следующий этап у Путина – ложка за голенищем и соль в платочке

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  • 4.07.2019, 14:54
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Александр Невзоров

Зачем глава Кремля приехал на саммит G20 со своей кружкой?

― Хитом недели стал Путин со своей кружкой. До него с кружкой прославился фон Эсмарх, который изобрел это клизматическое устройству, ― рассуждает российский публицист Александр Невзоров на «Эхе Москвы». ― Ну, если Путин приходит со своей кружкой, понятно, что следующим этапам должны быть ложка за голенищем и соль в платочке, половинка луковицы. Ну, вот, как мы выяснили, все-таки президент России не Эсмарх, а то скандал с кружкой на этом саммите приобрел бы совсем двусмысленный характер.

По поводу этой кружки с крышкой какого-то очень квалифицированного тумана написал, разумеется, Песков. Но я вам могу открыть секрет, зачем, вообще, это всё было проделано и что означает кружка с крышкой. Дело в том, что Владимир Владимирович хорошо знает всю эту президентскую гопоту и понимает, что прийти с другой кружкой нельзя. Во-первых, в кружку могут просто плюнуть. Это совершенно понятно.

Он знает, чего можно ждать от всех этих президентов. И слюнные железы у этих президентов работают прекрасно. Там был, как в песне поется, один, который не плевал.

Вообще, честно говоря, не хулиганить на саммите вообще невозможно, потому что любое озорство на саммите — это единственный способ расшевелить там этот омертвелый воздух. И вообще, если на все эти саммиты смотреть незамутненным почтительностью взглядом, а трезво, то, конечно, зрелище совершенно дикое, и эти лидеры стран жлоб на жлобе.

И вот это поведение в стиле «Пеппи Длинныйчулок» выгодно выделяло, конечно, Владимира Владимировича из толпы этих политических зануд. Ему сильно не хватало рыжих косичек, веснушек и спущенного чулка, если мы говорим о Пеппи Длинныйчулок, которая хулиганит.

Конечно, режим Путина генерирует бедствия и деградацию, порождает тьму абсолютно ненужных проблем, но вот за ним самим порой без умиления наблюдать абсолютно невозможно. И надо сказать, что он неплохо ориентируется и отдает себе отчет в происходящем.

Он понимает, что в кармане канцлеров и президентов надо не только кружки с крышкой, надо и зашивать карманы, надо приходить с зашитыми карманами, потому что вы все знаете, что у бразильского президента в аэропорту отобрали 39 килограмм кокаина.


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