Глава СК о взрыве на салюте в Минске: Основная версия — некачественные российские фейерверки 20 4.07.2019, 15:05

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Фото: svaboda.org

Назначены экспертные исследования.

Глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич прокомментировал ЧП во время салюта в Минске. Он отметил, что все ранения зрители получили «за пределами определенного периметра». Об этом он рассказал телеканалу ОНТ.

По данным следствия, 3 июля в ходе проведения праздничного салюта произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. По предварительной информации, причиной разрывов оказались некачественные боеприпасы российского происхождения. В результате были разрушены салютные установки, несколько человек пострадали, одна женщина погибла.

«Случай исключительный, ранее таких ситуаций не фиксировалось. В качестве основной рассматривается версия о том, что фейерверочные изделия были некачественными. Фейерверочные изделия, которые использовались в этот день, российского производства. Установлено, что использовались мортиры трех калибров — 105, 195 и 310 мм. Нештатная ситуация возникла с мортирами калибра 195. Периметр безопасности был определен для штатной ситуации. Произошедшее выходило за рамки таких ситуаций, все ранения гражданам были причинены за пределами определенного периметра, просчитать разлет в случае возникновения нештатной ситуации практически невозможно. Назначены экспертные исследования. Расследование продолжается», — сообщил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.

Глава ведомства не уточнил, о каком периметре идет речь. Ранее сообщалось, что в местах проведения салюта обеспечат все меры безопасности, а в радиусе 500 м от огневых позиций выставят оцепление.

Напомним, 3 июля во время праздничного салюта на берегу реки Свислочи неподалеку от стелы «Минск — город-герой» произошло ЧП. Очевидцы сообщали о двух хлопках, которые произошли недалеко от земли, и необычно ярком взрыве. Взрывной волной были выбиты окна в некоторых домах на улице Даумана и Червякова. Позже стало известно, что в результате чрезвычайного происшествия погибла 64-летняя женщина — металлический осколок попал ей в шею и повредил сонную артерию и другие магистральные сосуды, пишет tut.by.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 463 (Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). В ведомстве сообщили о 10 пострадавших, двое из них — в больнице. СК рассматривает четыре основные версии: о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок.

В Министерстве обороны рассказали, что подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. Предположительная причина подрывов — некачественные заряды данного калибра (195 мм).