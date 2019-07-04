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Выборы в Украине: в рейтинге партий-лидеров произошли изменения

  • 4.07.2019, 15:17

Партия Святослава Вакарчука «Голос» вышла на третью позицию по стране.

На досрочных парламентских выбора в Украине 5%-ный барьер могут преодолеть пять партий. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 29 июня - 3 июля.

По данным опроса, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 42,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Также, в данный момент преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа - За життя" (13,4%), "Голос" (8,3%), "Европейская Солидарность" (7,2%) и "Батькивщина" (7,2%).

Отметим, по сравнению с опросом, проведенным Социологической группой "Рейтинг" 20-24 июня, статистически значимо снизился рейтинг партии "Слуга народа" - с 45,3% до 42,3%.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 29 июня - 3 июля 2019 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 2,0%.


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