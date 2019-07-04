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«Ничего себе салют - осколки летают»

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  • 4.07.2019, 15:25
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Очевидцы о ЧП в праздничный день 3 июля.

Во время праздничного салюта в Минске 3 июля пострадали как минимум десять человек. Люди, которые наблюдали за салютом в районе проспекта Машерова и улицы Червякова, рассказывают о двух странных залпах. После них задрожала даже земля, пишет tut.by.

Фотография с места трагедии. Фото: пресс-служба Следственного комитета

«Секунд через 40 после начала салюта был странный сильный выстрел»

Минчанка Анастасия Герман во время салюта находилась в двух метрах от погибшей женщины. Напомним, из-за несовместимых с жизнью травм скончалась женщина 1955 года рождения. Осколок повредил сонную артерию и другие магистральные сосуды. Несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось. Женщина смотрела салют вместе с дочерью.

Анастасия вместе с подругой и ее мужем стояли на набережной около реки Свислочь недалеко от спорткомплекса «Динамо». Парад закончился в 21.50, а салют по ее ощущениям начался в 22.20.

— Секунд через 40 после начала салюта был странный сильный выстрел, как какая-то волна, даже не знаю, как описать. Мы увидели клубы дыма. Начали кричать, на землю упала женщина. Видимо, все подумали, что случилось что-то страшное и, опасаясь за свои жизни, начали убегать. Вся эта толпа двинулась в сторону «Белой вежи» — и это было очень страшно.

По словам Анастасии, около упавшей женщины было много крови. К ней сразу же подошел мужчина в гражданской одежде и с рацией. Вместе с пострадавшей была еще одна женщина, она кричала и просила вызвать скорую.

— Когда произошел этот взрыв, было ощущение, что какая-то волна прошлась по ногам: то ли какие-то камни, то ли стекло полетело. Я была в джинсах и посмотрела на ноги, вроде все в порядке.

«Было два странных взрыва и облако дыма»

Минчанин Павел Черненков ходил смотреть парад вместе с женой. Несколько минут после него они еще посмотрели концерт около стелы и пошли по проспекту Машерова к перекрестку с улицей Даумана. По его словам, было два странных выстрела, похожих на выстрел из пушки.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Салют начался, и, может, было залпов десять, а потом как бахнуло! Мы подумали, что что-то не так, но затем было буквально несколько нормальных выстрелов и потом опять что-то взорвалось. При этом такой дым был — просто огромное облако дыма. Залп был очень громкий. Салют взрывается обычно где-то вверху, а здесь было ощущение, как будто реально что-то рвануло из пушки. И по земле прямо дрожь пошла.

Павел с супругой пошли в сторону улицы Червякова и увидели ребят, которые бежали к машине скорой помощи, забрали бригаду и вместе с медиками побежали по набережной.

— На Червякова на дороге лежало стекло. Мы даже не подумали, что оно может быть из окон. Я еще поднял голову вверх и увидел людей на балконах. Никто там особо не возмущался.

Что вообще произошло во время салюта, молодые люди поняли, когда приехали домой и прочли новости.

«Салют закончился, а на земле лежал осколок»

Минчанин Андрей смотреть парад ходил с женой и восьмилетним сыном. На параде они были впервые в жизни, салют раньше смотрели с балкона квартиры.

После парада шли домой по улице Червякова, свернули на улицу Кропоткина и дошли до польского консульства. На часах было около 22.20. Они увидели салют и решили на него посмотреть.

Вот такой осколок Андрей нашел возле польского консульства после салюта 3 июля. Фото: минчанин Андрей

— Вдруг в трех-четырех метрах от нас услышали металлический звон. Подумали, что, возможно, сильный ветер и что-то с крыши снесло. Когда салют закончился, то подошли и посмотрели, а там лежал осколок. Я еще подумал: «Ничего себе салют — осколки летают. Такого раньше не встречал».

Что произошло, они узнали только сегодня утром, когда решили посмотреть прогноз погоды и вместе с этим почитали новости.

— Конечно, в шоке были, мы там с ребенком спокойно стояли, когда трагедия произошла.


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