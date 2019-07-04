Экс-премьер Польши Эва Копач избрана вице-председателем Европарламента 4.07.2019, 15:52

Эва Копач

В Страсбурге - очередной день выборов и назначений на важные посты в Европейском парламенте.

Вчера депутаты Европейского парламента выбрали председателя 14 его заместителей. Пост главы Европарламента занял итальяский социалист Давид Сассоли, передает «Радио Польша».

В числе вице-председателей оказалась польская евродепутат, бывший премьер Польши Эва Копач, которая заявила, что это для нее большая честь, тем более, что это ее первый срок полномочий в Страсбурге. Эва Копач также заверила журналистов, что она будет «достойно представлять поляков в Европарламенте».

Сегодня Европейский парламент выбрал депутата правящей польской партии «Право и справедливость» Кароля Карского на должность казначея. Он стал одним из пяти чиновников, выполняющих эту функцию.

На пост главы Европейской комиссии выдвинута кандидат из Германии Урсула фон дер Ляйен. Сегодня с ней встречается председатель Европейского совета Дональд Туск.