Какой будет погода на выходных 4.07.2019, 16:09

Прогноз погоды по Беларуси на 5 - 7 июля.

5 июля погодные условия на территории Беларуси будут определять фронтальные разделы и прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря, пишет Гидромет.

Ожидается облачно с прояснениями. Ночью по северо-западу, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, ночью местами, утром и днем во многих районах страны сильный порывитсый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, местами +13..+14°С; максимальная в середине дня +13..+19°С, по югу до +23°С. Атмосферное давление будет падать.

6-7 июля погоду будут формировать атмосферные фронты и прохладные воздушные массы, поступающие с Балтийского моря. Ожидается:

6 июля облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по северо-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы Ветер западный, юго-западный умеренный, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +17..+23, по северо-востоку +14..+16°С.

7 июля облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная днем от +14°С по северу до +25°С по югу.