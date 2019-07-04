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Пострадавших при салюте перевели в центр по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм

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  • 4.07.2019, 16:36
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Иллюстрационное фото

Это единственный в стране центр, который специализируется на подобных травмах.

Двух пострадавших при салюте 3 июля перевели для дальнейшего лечения в Республиканский центр по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм, сообщает tut.by со ссылкой на министерство обороны.

4 июля специалисты 432-го главного военного клинического медицинского центра (Главного военного госпиталя, ГВКМЦ) выезжали в медицинские учреждения, где находятся на излечении пострадавшие в результате взрывов фейерверочных изделий, говорится в сообщении.

Специалисты приняли решение о переводе двух пострадавших в Республиканский центр по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм, функционирующий на базе 432 ГВКМЦ. Это единственный в стране центр, предназначенный для лечения подобных ранений и травм, а также укомплектованный лучшими специалистами в данной области.

Всего, напомним, во время салюта на 3 июля пострадало 10 человек, одна женщина погибла.

— В больнице на этот момент остаются два человека. Их состояние — ближе к удовлетворительному. Их жизни и здоровью ничто не угрожает. Один с ранением щеки, а второй — с травмой плеча. Они получают плановое консервативное лечение, но никаких активных мероприятий в виде операций в настоящий момент не проводится. Остальным пострадавшим помощь оказана амбулаторно, их отпустили домой, рассказал ранее министр здравоохранения Владимир Караник.


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