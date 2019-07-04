В Одессе вынесли приговор гомельчанину за незаконную прослушку мобильных телефонов 2 4.07.2019, 16:49

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Зачем он это делал, так и осталось загадкой.

Белорус мог лишиться свободы на срок до 4 лет, однако он сумел договориться с прокурором и получил минимальное наказание, пишет gomel.today.

Уроженец Гомеля обвинялся в незаконной прослушке мобильных телефонов пользователей услуг оператора «Киевстар». Следствие по делу проводила Служба безопасности Украины, сотрудники которой в Одессе в ходе обыска офиса в доме № 55 по ул. Большая Арнаутская изъяли большое количество аппаратуры.

Как стало известно, Приморский районный суд Одессы признал белоруса виновным в совершении преступления по ч.1 ст. 359 УК Украины (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) и наказал его штрафом в размере 17 тыс. гривен (около 650 долл.).

Мягкость наказания обусловлена особенностями украинского уголовного законодательства. Оказалось, что еще в ходе следствия обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Благодаря этому он заключил с прокурором досудебное соглашение, в котором стороны оговорили и меру наказания. При таких условиях роль суда сводилась к утверждению приговором данного соглашения. Что и произошло.

Журналисты ознакомились с текстом вердикта, но не нашел в нем ответа на главный вопрос: с какой целью уроженец Гомеля прослушивал мобильные телефоны одесситов? По имеющимся сведениям, радиус действия оборудования ограничивался 500 метрами.

В приговоре суда, в частности, отмечается, что обвиняемый, «руководствуясь собственным мотивом, с целью получения информации для личного использования, по адресу г. Одесса ул. Большая Арнаутская, 55 установил, настроил и использовал оборудование, которое относится к специальным техническим средствам негласного получения информации, умышленно и незаконно осуществлял негласное прослушивание неустановленных лиц». Текст приговора словно завуалирован, при том, что белорус полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием, которому обязан был рассказать все как на духу.

Более подробно суд в приговоре описал вещественные доказателсьтва в виде изъятого оборудования. В перечне две базовые станции, которые используют официальные операторы мобильной связи, антенны, ноутбуки, мониторы, беспроводные адаптеры и прочие устройства.

Примечательно, что на некоторых специализированных сайтах стоимость самого простейшего комплекса оборудования для прослушки определяют десятками тысяч долларов. Все вещдоки суд постановил уничтожить. Также осужденный уроженец Гомеля обязан возместить СБУ средства, потраченные на проведение судебно-технической экспертизы в сумме почти 12 тыс. гривен.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.