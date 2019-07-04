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Tagesspiegel: Россия застряла в классовой борьбе

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  • 4.07.2019, 17:00
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Инерционная сила российской системы обмана велика.

"Россия хочет реабилитироваться в спорте. Но дух и культура Советского Союза продолжают жить в российском спорте по сей день", - пишет немецкое издание Tagesspiegel (перевод — inopressa.ru).

Как сообщило во вторник Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), в использовании допинга подозреваются около 300 российских спортсменов. "Это, как сообщило ВАДА, следует из анализа 578 проб - стоит заметить, выборочных проб", - отмечает автор статьи Мартин Айнзидлер. "Результат показывает, насколько выражена была манипуляционная система в российском спорте", - сказал в разговоре с изданием эксперт по допингу Хайо Зеппельт.

"Мир спорта велик. Однако если речь заходит о крупном обмане в спорте, то уже несколько лет в первую очередь на ум приходит Россия. Огромная страна имеет блестящую историю профессионального спорта - если смотреть на количество медалей. Это связано прежде всего с тем, что ни в одной другой стране, за исключением Китая, спортивный девиз "Быстрее, выше, сильнее" не имеет настолько выраженной государственной важности. Сверхамбициозные цели политического руководства вылились в поддерживаемый системой допинг", - говорится в статье.

"Инерционная сила российской системы обмана велика. Старую кадровую школу, берущую начало в СССР и частично все еще состоящую из дискредитированного персонала советских времен, все еще терпят и оказывают ей покровительство, - указывает Айнзидлер. - (...) Одолеть генералов из времен, когда на беговой дорожке речь шла о классовой борьбе, не так легко. "Дух и культура старого Советского Союза продолжают жить в российском спорте по сей день", - говорит Зеппельт и поясняет: "Там никогда не происходило осмысления темы допинга в спорте".

В том, что российский спорт способен к "самоочищению", сомневаются не только критически настроенные эксперты вроде Зеппельта. "Антидопинговая работа в России по-прежнему должна контролироваться внешними экспертами под руководством ВАДА, также должна оказываться соответствующую помощь в создании независимой системы, - говорит председательница Национального антидопингового агентства Германии Андреа Готцманн. - Важно, чтобы в российской системе спорта поменялся допинговый менталитет. Это долгий путь, который не преодолеть в одночасье".


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