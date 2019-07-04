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Эксперт о взрывах 3 июля: Я рассматриваю две возможные версии

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  • 4.07.2019, 17:10
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О чем мы все имеем право знать.

Читатель «Салідарнасці» Евгений Бурак несколько лет работал в сфере организации салютов в Киеве. Он поделился своим мнением о возможных причинах трагедии в Минске, а также рассказал о том, как проводится подготовка к пуску салютов.

Как работает салют

— На платформе стоит некоторое количество вертикальных труб. Сечение стенки такой трубы обычно составляет около 5 мм. Внизу — массивный стальной лист. В трубу опускается шар с пороховым зарядом внизу. Заряд этот воспламеняется с помощью электрической спирали. Электрические провода выводятся наверх этого стакана параллельно с зарядом.

Когда электрическая цепь последовательно по команде замыкается, из стволов пороховым зарядом эти шары выталкиваются вверх. В шарах установлен пороховой замедлитель, рассчитанный на определенную высоту. Сам шар, как правило, картонный или пластмассовый. Когда замедлитель сгорает на высоте, он поджигает смесь солей металлов, обеспечивающих определенный цвет салюта в этой гирлянде — зеленый, например, это соли меди.

Если заряд не вылетает из стакана, а такое бывает, его вместе с машиной увозят с места пуска и ликвидируют.

Что произошло — возможные версии

— Я рассматриваю две возможные версии. Первая: некачественные заряды — заведомо или нет. Они разорвались в стволе. Получилось следующее: запас пороха для выталкивания шара из трубы и сам шар, в котором содержится приличный запас пороха, сработали одновременно. Шар разрушился и взорвался вместе с выталкивающей дозой пороха.

Судя по всему, взорвался не один зарад, а несколько. И если женщину убило осколком на таком расстоянии, можете себе представить силу взрыва.

И здесь, я думаю, причина либо в некачественных зарядах (на момент подготовки этой публикации Минобороны предположительной причиной подрывов назвало некачественные заряды калибра 195 мм; версии о некачественных фейерверках придерживается и СК, — прим. ), у них мог выйти срок хранения, либо заряды хранились неправильно. Либо это осознанное действие — и такое вполне может быть.

Могла быть целая серия некачественных зарядов, которую изготовили непрофессионалы. Либо заведомо изготовили так, чтобы заряд не вылетел из ствола, а разорвался на месте. Важна таблетка замедлителя, которая может гореть до 30 секунд. Без нее выталкивающий заряд и заряд пороха в самом шаре взорвутся одновременно.

Могли ли пострадать военные

— Военные работают дистанционно. Кабель выносится далеко от установки. Люди, управляющие установкой, находятся минимум в полусотне метров от нее. Экипажы оснажены пультом управления, телефонной и радиосвязью с единым центром управления стартами салютов.

Кроме того, для экипажей заранее готовятся укрытия, гарантирующие им безопасность.

О чем мы все имеем право знать

— У кого и когда покупались эти заряды (на момент подготовки публикации стало известно, что салютные установки и сами фейерверочные изделия были приобретены в российском ОАО «Пиро-Росс» — прим.), сроки их пригодности, проводились ли испытания зарядов. Фамилии тех, кто все контролировал, кто заключал договоры. И все это должно быть подтверждено актами.


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