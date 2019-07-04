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Выборы глав Еврокомиссии: Кто такой Хосеп Боррель, который сменит на посту Федерику Могерини

  • 4.07.2019, 17:23
Хосеп Боррель
Фото: REUTERS/Javier Barbancho

Прежде чем заняться политикой, Боррелль изучал авиационную технику в Мадриде и оперативные исследования в Стэнфорде в США.

Лидеры стран ЕС выбрали кандидатов на должности главы Еврокомиссии. Испанец Хосеп Боррель должен стать представителем ЕС по вопросам внешней политики и сменить на этом посту Федерику Могерини, пишет «Новое время».

72-летний Хосеп Боррелль Фонтеллес был назначен Европейским советом на высший пост внешней политики ЕС — Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Хосеп Боррелль был в социалистической испанской и европейской политике с 1970-х годов. Он состоит в Партии европейских социалистов (ПЕС) и возглавляет испанскую делегацию.

Прежде чем заняться политикой, Боррелль изучал авиационную технику в Мадриде и оперативные исследования в Стэнфорде в США. Он начал заниматься политикой в 1979 году в качестве городского советника на окраине Мадрида, после чего был назначен на должность в министерстве экономики, а затем избран в Конгресс депутатов от Барселоны в 1986 году.

Он стал президентом Европейского парламента в июле 2004 года и занимал этот пост до января 2007 года.

Рожденный в Каталонии, политик выступает против независимости региона.

B мае он заявил, что в мире многое изменилось. И «наш старый враг Россия» дает о себе знать.

Кроме того, Борелль неоднократно заявлял, что поддерживает суверенитет Украины.

Его новая роль заключается в поддержании общей внешней политики и политики безопасности, которая стремится «сохранить мир и сохранить международную безопасность».

Поддержание ядерной сделки с Ираном и развитие связей с такими странами, как Марокко, вероятно, также войдут в список дел Боррелла.


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