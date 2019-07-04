Экс-журналисты ZIK: Остановим российскую пропаганду на украинских телеканалах 1 4.07.2019, 17:40

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Журналисты предостерегают от появления мощного антиукраинского медиаресурса.

Украинские журналисты призвали руководство страны и органы правопорядка предотвратить использование украинских телеканалов для продвижения прокремлевской пропаганды и ползучей оккупации медиапространства Россией. Об этом говорится в заявлении, авторами которого выступили бывшие сотрудники телеканала ZIK. 1 июля оно было опубликовано на сайте "Детектор медіа", пишет gordonua.com.

Составители заявления напомнили, что телеканал, информационное агентство и сайт ZIK официально перешли в собственность Тараса Козака – близкого соратника и бизнес-партнера одного из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

Ранее Козак стал собственником телеканалов NewsOne и "112 Украина".

"Вместе с телеканалом "Интер", который контролируют другие основатели пророссийской ОПЗЖ, эти вещатели составляют мощный медиаресурс, а его владельцы уже говорят о возможности приобретения и других активов", – отмечается в обращении, которое подписали сотрудники других СМИ, общественные деятели и медиаэксперты.

По их словам, Медведчук и его политическая сила не скрывают намерения вернуть Украину в зону политического и экономического влияния РФ. Медиаресурс при этом используется как орудие давления на власть и формирования общественного мнения. Программы телеканалов дословно воспроизводят пропагандистские месседжи, которые звучат в эфире российских федеральных СМИ, пишут авторы, ссылаясь на мониторинг "Детектор медіа".

"Ключевыми комментаторами всех событий [на ZIK] стали представители партии ОПЗЖ.

Транслируются фальшивые социологические опросы несуществующих исследовательских центров. В сетке вещания появились программы, ведущими и одновременно главными героями которых являются кандидаты [в народные депутаты] от ОПЗЖ Нестор Шуфрич и Илья Кива, политтехнолог Василий Апасов, технический кандидат на последних президентских выборах Юлия Литвиненко и т.д., что является нарушением обязанности телеканалов подавать объективную информацию", – сказано в заявлении.

Журналисты назвали это примерами начала цензуры на телеканале ZIK.

Обращение адресовано президенту Украины Владимиру Зеленскому, Службе безопасности Украины, Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания, журналистской общественности и публичным людям страны.

2 июля представители движения "Медиа за осознанный выбор" передали заявление министру иностранных дел Канады Христе Фриланд, заместителю генерального секретаря Совета Европы Габриэле Ваттаини-Драгони, депутатам канадского парламента, информирует "Детектор медіа".

14 июня стало известно, что семья львовского бизнесмена Петра Дыминского продала Козаку телеканал ZIK. Нардеп сообщил, что на базе телеканалов, которыми владеет, создаст медиахолдинг "Новости".

После заявления о смене собственника с ZIK начали увольняться топ-менеджеры и журналисты. Об уходе с канала, в частности, заявили гендиректор холдинга Игорь Туркевич, журналисты Ольга Мовчан, Вахтанг Кипиани, Татьяна Вергелес, Сергей Рахманин, Роман Недзельский, Татьяна Даниленко.

Медведчук является кумом президента России Путина.