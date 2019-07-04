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Около сотни пеших паломников из Борисова идут в Будслав

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  • 4.07.2019, 17:48
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Верующие преодолеют пешком более 100 километров.

Большая группа молодых католиков отправилась из Борисова во вторник, 2 июля, в пешую пилигримку (паломничество) на престольный праздник Будславской иконы Божией Матери.

Как сообщил ex-press.by настоятель борисовского костела Рождества Пресвятой Девы Марии о. Павел Подмышанин, число пеших паломников примерно сто человек, кроме борисовчан серди них есть жители Жодино и Могилева. Они преодолеют пешком примерно 110 километров.

Завтра вечером, 5 июля, в агрогородок Будслав, расположенный в Мядельском районе Минской области, из Борисова отправятся автобусы с пожилыми прихожанами, которым такое испытание уже не под силу.

Традиция паломничества к чудодейственной иконе Матери Божией, привезенной в Беларусь в 1598 году Яном Пацем из Рима, возродилась в 1992 году. Икона хранится в будславском костёле бернардинцев — Вознесения Святой Девы Марии. Храм строился с 1633 по 1783 годы, это один из трех костёлов Беларуси, имеющий статус малой базилики.

Ежегодно на праздник иконы собирается насколько десятков тысяч верующих со всей Беларуси. В этом году торжественные мероприятия продлятся сутки, с 13.00 пятницы 5 июля по 13.00 субботы 6 июля.

Первое богослужение для паломников начнётся в 18:00. На 23:30 запланирована торжественная процессия с копией иконы Матери Божьей Будславской, а в полночь — торжественная процессия со свечами.

В ночь на 6 июля в палаточном лагере для паломников подготовлена молодёжная программа. Кроме богослужения и зрелищного шествия, будут работать выставки-ярмарки церковной утвари и духовной литературы.


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