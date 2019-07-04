Российские салюты поставлялись в Беларусь по «устной дружеской договоренности» 19 4.07.2019, 17:58

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Фото: "Минск-Новости"

Поставщиком фейерверков для празднования 3 июля оказалась российская компания «Пиро-росс».

Её представитель рассказал изданию Office life, что они с 2008 года поставляют салюты для Министерства обороны Беларуси, передает Еврорадио.

По словам сотрудника российской фирмы, закупаются фейерверки без тендера:

"Нет тендера. Есть устная дружеская договоренность. Обычно работаем по такой схеме: раз в год мы поставляем Министерству обороны большую партию фейерверков.

Спецтранспорт с маячками и всеми стандартами. Заряды хранятся в Беларуси. Обычно где-то за две недели до праздничного события с нами связываются из министерства обороны и просят подготовить сценарий. За четыре дня до события наши специалисты отправляются в Минск и уже на месте всё контролируют. В этот раз была такая же схема".

Позже первая часть цитаты, речь в которой идёт об отсутствии тендера, была удалена из первоисточника.

На вопрос, случаются ли проблемы с фейерверками минского уровня и вообще как часто возникают нештатные ситуации, представитель российской фирмы сказал, что такого, как в Минске, никогда не было:

"Но это пиротехника. Потому устанавливают безопасную дистанцию. Бывает снаряд не выходит на высоту. Но чтобы такое... В Москве тоже 3 июля был наш салют в честь Дня независимости Беларуси, там всё прошло штатно. Мы не понимаем, как такое могло произошли, нужно разбираться".

Также, по словам представителя “Пиро-росс”, на видео из Минска видно, что использовались не только их заряды:

“Если обратить внимание направо, можно увидеть, что где-то в районе лодочной станции в небе раскрываются не наши заряды. У нас таких нет. Видимо, белорусские пиротехники тоже свой фейерверк устраивали”.

Годовой контракт на поставку фейерверков в Беларусь для Министерства обороны составляет 20 миллионов российских рублей, или 316 тысяч долларов. “Каждый год это примерно одна и та же сумма. В российских рублях около 20 миллионов”, — заявил представитель компании “Пиро-росс”.

Министерство обороны ревностно хранило от общественности стоимость салютов. Журналисты пытались узнать у пресс-секретаря Минобороны Владимира Макарова сколько же стоит праздничный салют, но по мнению Макарова, граждан вряд ли интересует такая информация:

"Я думаю, что стоимость салюта измеряется не в долларах, не в белорусских рублях, а в той бесценной памяти, которая символизирует единство и сплочение белорусского народа. Дело в том, что на фоне испуганного террористами мира, на фоне разрывов реальных бомб, реальных крылатых ракет, в Беларуси если и звучат разрывы, так это звуки салюта.

По моему мнению, большинство граждан нашей страны именно таким образом и оценивает эту символическую, важнейшую акцию, которая объединяет всех людей доброй воли. Если что и осталось у нас на постсоветском пространстве, это память о самом, возможно, важнейшем событии истории не только ХХ века. В нём зашифрованы ответы на очень многие вопросы века нынешнего".