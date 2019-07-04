Видеофакт: В Риме прошел протест против приезда Путина 3 4.07.2019, 18:07

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Участники акции прочитали молитву за украинцев.

4 июля в Риме, куда с визитом прибыл президент РФ Владимир Путин, украинцы вышли на акцию протеста и прочитали молитву за украинцев, ставших жертвами российской агрессии, сообщает "Гордон".

Ролик с молитвой опубликовал в Facebook активист Олесь Городецкий. На плакатах, которые держат протестующие, в частности, было написано: "Путин=Гитлер", "Стоп, Россия!" Участники акции также напомнили, что жертвами российской агрессии в Украине стали 13 тыс. человек.