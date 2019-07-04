закрыть
4 июля 2019, четверг, 19:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Видеофакт: В Риме прошел протест против приезда Путина

3
  • 4.07.2019, 18:07
  • 1,458

Участники акции прочитали молитву за украинцев.

4 июля в Риме, куда с визитом прибыл президент РФ Владимир Путин, украинцы вышли на акцию протеста и прочитали молитву за украинцев, ставших жертвами российской агрессии, сообщает "Гордон".

Ролик с молитвой опубликовал в Facebook активист Олесь Городецкий. На плакатах, которые держат протестующие, в частности, было написано: "Путин=Гитлер", "Стоп, Россия!" Участники акции также напомнили, что жертвами российской агрессии в Украине стали 13 тыс. человек.


популярное за неделю

Мнение

Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели»
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели» Дмитрий Растаев