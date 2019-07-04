В Германии запущена сеть высокоскоростной мобильной связи 5G 4.07.2019, 18:30

Сеть связи пятого поколения доступна в Берлине и Бонне.

Германия переходит на высокоскоростную мобильную связь. Сеть мобильной связи пятого поколения (5G) после работы в тестовом режиме стала доступна в Берлине и Бонне. Позднее она будет запущена в Гамбурге, Дармштадте, Лейпциге и Мюнхене.

До конца текущего года в более чем 100 местах будет установлено около 300 антенн, поддерживающих технологии 5G. До конца 2020 года сеть должна охватить 20 крупнейших городов Германии, пишет “Немецкая волна”.

Эксперты видят в пятом поколении мобильной связи ключ к развитию новых технологий, в числе которых - автономное вождение, виртуальная реальность и индустрия 4.0. В середине июня операторы мобильной связи в Германии заплатили свыше 6,5 млрд евро за частоты нового мобильного стандарта. В аукционе по их продаже участвовали Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica и United Internet.