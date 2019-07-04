Как лукашенковские СМИ прятали информацию о взрывах 3 июля 18 4.07.2019, 18:36

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Смерть от праздничного залпа не стала главной новостью ни в газетах, ни на ТВ.

Подробности произошедшего во время салюта вечером 3 июля не сходят с передовиц независимых СМИ. «Салідарнасць» изучила сайты государственных газет и телеканалов и предлагает небольшой обзор.

Скриншот страницы БЕЛТА

Одним из первых государственных СМИ, сообщивших о ЧП, стало агентство БЕЛТА. Судя по новостной ленте, первое сообщение было опубликовано в 00:55 4 июля. В нем отсутствует информация о взрывах пусковых установок.

Скриншот страницы sb.by

Газета Администрации Лукашенко «СБ. Беларусь сегодня», судя по сайту, сообщила о происшествии после 10 утра 4 июля. Речь идет о публикации сообщения Следственного комитета о возбуждении уголовного дела.

Скриншот страницы телеканала «Беларусь 1»

На сайте телеканала «Беларусь 1» первое сообщение появилось после 12 часов 4 июля. Спустя час появился комментарий главы СК Ивана Носкевича.

Скриншот страницы телеканала СТВ

Сайт телеканала СТВ сообщил об инциденте после 10 часов утра, а ближе к 14 часам здесь появился комментарий Носкевича.