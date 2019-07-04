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C 2014-го года число украинских работников в Польше выросло в пять раз

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  • 4.07.2019, 18:51

Нет такой отрасли в Польше, где бы не работали украинцы.

Количество трудовых мигрантов из Украины в Польшу с 2014 года выросло в пять раз: с более 300 тысяч до примерно полутора миллионов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказала руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса.

"Действительно, с начала 2014 года наблюдается резкое увеличение количества граждан Украины, которые находятся в Польше. Если до 2014 года их количество оценивалось примерно в 320 тысяч, то сейчас, по неофициальным данным, это полтора миллиона человек", - сообщила Крыса.

Она добавила, что по официальной статистике Управления по вопросам иностранцев Польши, на сегодня гражданам Украины выдано 196 тысяч разрешений на жительство.

Увеличение количества украинцев в Польше подтверждается и резким ростом количества консульских действий, совершенных консульским отделом в Варшаве.

В частности, в 2014 году консулами в Варшаве было совершено почти 3,5 тысячи консульских действий, а в 2018 году - почти 18 тысяч.

Консул отметила, что украинцы в Польше, в основном, выполняют простую физическую работу, а именно: работают на строительстве и ремонтных работах, в транспортной сфере, сельском хозяйстве, сфере обслуживания, на заводах и фабриках.

"Вообще сейчас, наверное, нет такой отрасли в Польше, где бы не работали украинцы", - отметила консул.

Она добавила, что в Польше есть также небольшой процент граждан Украины, которые работают в сфере IT-технологий, в высших учебных заведениях, в сфере медобслуживания.


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