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Появилась петиция за запрет движения танков в городе

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  • 4.07.2019, 18:54
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Создатели петиции также требуют отменить полеты истребителей и другой боевой авиации.

В интернете опубликовали петицию к Министерству обороны, создатели которой требуют запретить движение танков и другой гусеничной техники во время парада в черте города, сообщает «Белсат».

Создатели петиции также требуют отменить полеты истребителей и другой боевой авиации в 20-30 метрах от жилых зданий.

«Любая техника, пусть и самая современная, может отказать. Особенно во время совершения фигур высшего пилотажа. Подвергать жителей города такой опасности просто абсурдно!», – говорится в тексте.

Создатели петиции напоминают об инцидентах с танками (в 2017-м танк врезался в столб, в этом году чуть не въехал в прохожих) и просят не использовать подобную технику на парадах или, в крайнем случае, снизить скорость движения колонн.

При этом в петиции ничего не говорится о салютах. За несколько часов под ней подписались более 300 человек.

Напомним, десять человек пострадали и одна женщина погибла от осколка 3 июля, когда салюты разорвались слишком низко. Двое пострадавших сегодня были переведены в Главный военный госпиталь. По словам представителей Минобороны, основная версией происшествия – низкое качество зарядов, использовавшихся в салюте.


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