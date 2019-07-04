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В России у Сечина нашли недвижимость за $284 миллиона

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  • 4.07.2019, 19:11
Игорь Сечин

Baza нашла у главы «Роснефти» огромный участок земли, на котором идет строительство.

Глава нефтяной компании "Роснефть" Игорь Сечин строит недвижимость стоимостью 18 млрд рублей ($284 миллиона, - прим). Об этом пишет портал Baza в четверг, 4 июля, со ссылкой на собственное расследование. Как узнало издание, в Одинцовском районе Московской на участке общей площадью 7,8 га для Сечина возводятся основной и гостевой дома, которые между собой будут связаны подземным тоннелем для автомобилей шириной 6 метров и длиною 35-40 метров., пишет "Немецкая волна".

Основной дом будет иметь два подземных этажа в форме "ж" глубиною более 12 метров и общей площадью 5200 кв.м., а также три надземных этажа, общий метраж которых составит, предположительно, 12 тысяч метров. В свою очередь, гостевой дом будет иметь один подземный этаж площадью около 7000 кв.м. и, предположительно, два надземных этажа метражом 5000 кв.м. Планируется также вырыть озеро, в которое с насыпной горы будет стекать ручей.

Планировкой занималось архитектурное бюро "Метрополис", которое делало проекты для центра "Сколково", штаб-квартиры Siemens в бизнес-центре "Легион II", зданий на территории ЗИЛа, бассейна в "Лужниках", а также центра "Москва-Сити".

В общей сложности, как подсчитала Baza, строения на участке Сечина вместе с домиком для охраны будут занимать почти 25000 кв.м. Один из ведущих российских архитекторов рассказал изданию на условиях анонимности, что строительство и отделка всех зданий обойдется почти в $284 миллиона.

Участок Сечина увеличился с 3,2 га до 7,8 га

Ранее на том же участке стоял построенный в 2014 году дом размером 3 га, который Сечин подарил своей второй жене Ольге Рожковой (Сечиной), пишет Baza. Строение было снесено после того, как супруга ушла к итальянскому гонщику Франческо Провенцано. После этого Сечин официально указал в Росреестре в качестве правообладателя земли Российскую Федерацию. Baza также обращает внимание на то, что за несколько лет принадлежащий Сечину участок увеличился с 3,2 га до 7,8 га.


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