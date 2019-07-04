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Япония обозначил Курилы своей территорией в материалах к G20

  • 4.07.2019, 19:22

Как японские указаны острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Южно-Курильские острова были обозначены как японская территория в материалах, которые были использованы японской стороной при освещении саммита G20 в Осаке, сообщает "Интерфакс".

Российский МИД выразил Токио протест.

Саммит G20 прошел в Осаке 28-29 июня.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.


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